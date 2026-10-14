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Шикорски към Мъск: Голямо човече, пак ли си играеш на политика?

Шикорски към Мъск: Голямо човече, пак ли си играеш на политика?
АП/БТА

Повод за коментара на полския външен министър е информацията, че Starlink е наложил ограничения върху сателитните си услуги за Украйна

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски се обърна директно към милиардера Илон Мъск с въпрос дали отново „играе политически игри“ със Starlink в Украйна, предава Ройтерс. Това се случи в сряда, след като Киев официално алармира, че компанията SpaceX внезапно е наложила технически ограничения върху сателитните услуги в зоната на конфликта, сривайки поредица от бойни мисии с дронове.

Казусът е изключително деликатен за Варшава, тъй като полското правителство финансира абонаментите за украинските терминали Starlink. Тези системи са гръбнака на комуникацията на фронта и са жизненоважни за насочването на украинските удари с голям обсег срещу руската логистика в окупираните източни и южни части на страната.

„Хей, @elonmusk, голямо човече, пак ли си играеш на политика с продуктите си?“, написа Шикорски в социалната мрежа X. „Като твои европейски клиенти, ние те наблюдаваме.“

Определението „голям човече“ в публикацията на полския дипломат не е случайно. То препраща към грандиозен публичен скандал в социалните мрежи между Шикорски, Илон Мъск и настоящия държавен секретар на САЩ Марко Рубио. По това време собственикът на Тесла се обърна към Шикорски с думите: „Млъкни, малко човече“.

Тогавашният сблъсък избухна, след като Мъск заяви, че „цялата фронтова линия на Украйна ще рухне, ако изключа Starlink“. Впоследствие той смекчи тона, уверявайки, че: „без значение колко не съм съгласен с политиката спрямо Украйна, Starlink никога няма да изключи терминалите си... Ние никога не бихме направили такова нещо, нито бихме го използвали като разменна монета.“

Ввъпреки обещанията на Мъск, украинската страна потвърди, че през изминалата нощ SpaceX тайно е въвела ограничение на скоростта до 160 км/ч за терминалите, работещи в движение. Промяната засяга по-конкретно специализирания военен пакет услуги Starshield.

Технологичният съветник на украинския президент Серхий Бескрестнов обясни сериозността на ситуацията като каза че„нашите отбранителни сили не бяха предупредени за това ограничение, което доведе до нарушаване на няколко мисии. Очевидно този ход не може да е съвпадение и е свързан с настоящата политическа ситуация“.

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