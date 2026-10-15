Новини
Търси
Подкаст
Общество

Сняг покри планинските върхове

Сняг покри планинските върхове
Снимка: БТА

Побелели са високите части на Витоша, Стара планина, Рила, Пирин и Родопите

Сняг заваля и на връх Ботев. Валежите във високите части на планините продължават да бележат настъпването на студения сезон, като синоптичните прогнози предвиждат ново захлаждане в края на октомври.

Рехава снежна покривка се е образувала в редица планински масиви, показват изображенията от камерите за наблюдение. Побелели са високите части на Витоша, Стара планина, Рила, Пирин и Родопите. Във вторник първият сняг за сезона заваля и в курорта Боровец. В повечето планини снежните валежи обхващат терените над 1500 метра надморска височина, докато в Родопите снежната граница се спуска до около 1200 метра.

На Витоша сняг се наблюдава в района на хижа „Алеко“ и заслон „Черни връх“. В Стара планина снежна покривка има при хижите „Дерменка“, „Добрила“, „Амбарица“ и „Плевен“, както и в района на заслон „Ботев“. В Пирин побелял е районът на Шилигарника, а в Рила снежни валежи са регистрирани и при Мартинови бараки в Боровец.

Очакваното понижение на температурите в края на октомври създава предпоставки за нови снеговалежи във високопланинските райони. Развитието на метеорологичната обстановка ще определи обхвата и задържането на снежната покривка през следващите седмици.

Още по темата

13 октомври - първи сняг на Витоша

13 октомври - първи сняг на Витоша

Студен въздух нахлува в България: Дъжд, сняг и силен вятър в края на седмицата

Студен въздух нахлува в България: Дъжд, сняг и силен вятър в края на седмицата

До 30 градуса в неделя, после рязко застудяване, порои и сняг в планините

До 30 градуса в неделя, после рязко застудяване, порои и сняг в планините

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Водещи

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 10 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 12 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 31 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 44 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 48 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

  • Преди 2 часа