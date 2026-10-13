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13 октомври - първи сняг на Витоша

13 октомври - първи сняг на Витоша

Тази вечер температурата там е между 1°C и 2°C

Първите снежинки бележат настъпването на по-студеното време във високите части на планината, съобщи БТВ.

В момента температурата на надморска височина от 1810 метра се движи около границата между 1°C и 2°C.

Поради специфичните атмосферни условия и критичните температурни стойности, валежът в района периодично преминава от мокър сняг в дъжд, което прави образувалия се слой влажен и нестабилен.

Видимостта в района е ограничена от гъста мъгла, характерна за планинските райони при подобни температурни амплитуди. 

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