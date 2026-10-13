Най-важното от света на 13.10.2026-та г.

Операцията на папа Лъв XIV днес следобед за отстраняване на малък израстък на единия от белите му дробове е преминала успешно и според очакванията, съобщиха от Ватикана. 71-годишният Свети отец беше приет в римската болница „Джемели“ по-рано в същия ден за премахването на малкия възел, който по думите на самия понтифик е бил открит на ранен етап по време на скорошен рутинен преглед. Пресслужбата на Ватикана уточни, че се очаква възстановяването на папата да отнеме около една седмица.

Украйна прие закон, регламентиращ езиковите права на националните малцинства в областта на образованието – реформа, изисквана от Унгария като ключово условие за напредъка на преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз, предава Франс прес. Новата нормативна уредба има за цел да разшири възможностите за използване на официалните за ЕС езици, както и на езиците на коренните народи в учебния процес и комуникацията в самите учебни заведения. Промените бяха одобрени от 266 депутати във Върховната рада и официално влязоха в сила след подпис от президента Володимир Зеленски.

Европейската комисия (ЕК) разработва ново предложение за налагане на визови ограничения за чуждестранни граждани, извършили враждебни действия срещу държавите от Европейския съюз. Това обяви говорител на институцията по време на днешната пресконференция в Брюксел, цитиран по БТА, като поясни, че проектът предстои да бъде внесен за разглеждане в Съвета на ЕС. Паралелно с това ЕК подготвя и конкретни мерки, насочени към въвеждането на пълна забрана за влизане в ЕС на бивши руски военнослужещи. Очаква се предложението да бъде официално представено в най-скоро време.

За първи път от обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“ Русия не е поразила нито една енергийна цел в Украйна тази нощ. Въпреки това Москва подложи украинските градовете на масиран обстрел с балистични ракети и дронове, предава Ройтерс.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани. Междувременно Основният съд в Кочани ѝ е наложил 30-дневен арест по искане на местната прокуратура. Според съобщението на съда мярката е постановена заради неспазване на вече наложени ограничения – отнемане на документа ѝ за пътуване и забрана да напуска страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита.

Румънският президент Никушор Дан е поставил ултиматум на партийните лидери, че ако до четвъртък не бъде постигнато споразумение за подкрепа на правителството на Лука Никулеску, в петък ще издаде указ за разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори. Според медиите Диджи24, ХотНюз и Гъндул, държавният глава няма да прави пета номинация за премиер, ако Никулеску не получи доверието на депутатите.

Посланикът на Съединените щати в Атина Кимбърли Гилфойл подаде оставка, след като се оказа в центъра на сериозен скандал за неподходящо поведение. Въпреки напускането на поста, тя обяви, че „ще се защитава решително“ срещу отправените обвинения, предава АП. До оттеглянето ѝ се стигна, след като по-рано през деня от Белия дом потвърдиха, че са изискали нейната оставка. Прессекретарят Кейти Закария коментира на брифинг: „Помолихме посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше чудесен актив за екипа и ѝ желаем всичко най-добро“. Самият президент Доналд Тръмп още в понеделник загатна за готвената рокада, споделяйки пред журналисти лаконичното, че „не сме доволни“.