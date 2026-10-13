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Бум на жилищното строителство в Румъния

Бум на жилищното строителство в Румъния
Pixabay

Северната ни съседка сериозно превъзхожда пазари като България (26,2), Обединеното кралство (23,9), Унгария (18,2), Испания (16,4) и Португалия (15,7)

Румъния е завършила над 636 000 жилища в периода между 2016 и 2025 г., което се равнява на близо 33 нови имота на 1000 жители. Този темп на строителство е напълно съпоставим с отчетения в Германия и изпреварва редица други европейски пазари. Това показва анализ на консултантската компания за недвижими имоти Cushman & Wakefield Echinox, цитиран от Аджерпрес и БТА.

По отношение на честотата на новото строителство спрямо населението, северната ни съседка постига коефициент от 32,9 жилища на 1000 души. За сравнение, показателят в Германия е 33,6, в Словакия – 34,4, а в Чехия – 31,5. В същото време Румъния сериозно превъзхожда пазари като България (26,2), Обединеното кралство (23,9), Унгария (18,2), Испания (16,4) и Португалия (15,7). Лидери в класацията остават Финландия с 62,8 и Полша с 55,2 завършени обекта на 1000 граждани.

Официалните данни на Националния статистически институт (INS) в Румъния показват, че в абсолютни стойности новото строителство е нараснало от 52 200 жилища през 2016 г. до исторически пик от 73 300 през 2022 г. След тази рекордна година пазарът навлезе в етап на забавяне, като броят на въведените в експлоатация обекти спадна до 71 000 през 2023 г., 61 000 през 2024 г. и 59 000 през 2025 г. С това нивата от 2025 г. остават с около 19,5% под върховите стойности от 2022 г., макар и все още да са с 13% по-високи спрямо началото на анализирания период.

Развитието на пазара обаче е силно поляризирано по региони. Букурещ остава най-големият жилищен център с общо 93 850 завършени жилища, изпреварвайки Клуж-Напока (25 200) и Брашов (22 300). При съпоставка с броя на населението обаче Брашов заема първото място с 94 жилища на 1000 жители, следван от Клуж-Напока (88), Сибиу (61,8), Орадя (58,1) и Букурещ (52,5). На другия полюс с най-слаба строителна интензивност са градове като Плоещ (8,1) и Браила (10,2).

Общият спад в активността се усеща осезаемо в големите градски центрове през 2025 г. В столицата Букурещ завършените обекти са намалели до 9361 спрямо рекордните 13 834 през 2023 г. Срив се наблюдава и в Клуж-Напока (957 жилища през 2025 г. спрямо 4175 през 2019 г.) и Брашов (1283 спрямо 3098).

Влад Сафтою, ръководител на отдел „Проучвания“ в Cushman & Wakefield Echinox, коментира, че въпреки забавянето, икономическото развитие ще продължи да създава потенциал, но пазарът навлиза в нов етап. По думите му ключова роля вече ще имат местоположението, достъпността, инфраструктурата и съобразяването на имотите с купувачите. Според експертите качествените проекти на стабилни локации запазват добри перспективи дори на фона на растящата предпазливост сред предприемачите.

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