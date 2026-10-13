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Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри
Снимка: БТА

Предложението предизвика спор между общинските съветници в София

Предлагат промени в грижата за децата до 3-годишна възраст. Идеята е педагозите да имат по-голяма роля в яслите, а медицинските сестри да не бъдат задължителни за всяка група. Предложението предизвика остър спор между Столичната община и общински съветници, информира Нова телевизия.

От близо 20 години Нина Касабова работи като медицинска сестра в детска градина. Според нея присъствието на подобно лице в яслените групи е задължително.

„Едно малко дете не може да си каже какво усеща, дали го боли. Те не говорят още, така че ние наблюдаваме поведението. Имахме такава ситуация с гърч”, разказа жената.

В момента законът задължава медицинска сестра да има във всяка яслена група, като при недостиг са допустими изключения. Предложените промени предвиждат медицинските специалисти да обслужват няколко групи от здравен кабинет. От Столичната община подкрепят идеята заради недостига на кадри.

„Трябва да имаме 520 медицински сестри за 260 яслени групи, а разполагаме с 364. Медицинските специалисти се опасяват, че с промяната ще бъдат от педагози, но никой не може да измести мед. грижа”, коментира зам.-кметът на София Десислава Желязкова.

„Ако наличните медицински сестри се прехвърлят към здравните кабинети, а в яслите работят педагози - ще ни бъде по-лесно”, смята директорът на детска градина Таня Кечева.

Обсъжданите промени предизвикаха скандал след като общински съветници от опозицията прекъснаха брифинга.

Според тях Министерството на здравеопазването не подкрепя идеята, тъй като би се стигнало до риск за здравето на най-малките.

„Това, което държа е становище на 220 ясли в цялата страна, които казват, че не подкрепят този законопроект”, заяви общинският съветник Ваня Григорова.

От общината настояват, че целта е по-добра грижа чрез съвместна работа на сестри и педагози. Предстои текстовете да бъдат обсъдени преди следващото гласуване в парламента.

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