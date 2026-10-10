Новини
Търси
Подкаст
Общество

Недостиг на над 150 медицински сестри затваря яслени групи в София

Недостиг на над 150 медицински сестри затваря яслени групи в София

Столична община предлага промени, които да позволят педагогически специалисти да поемат грижата за най-малките, но медицинските сестри предупреждават за рискове

Недостигът на медицински сестри в столичните детски ясли вече води до затваряне на групи и затруднения при приема на нови деца. По данни на Столичната община в София не достигат над 150 медицински специалисти, а проблемът е сред основните причини за предложените законодателни промени в организацията на яслената грижа, съобщава bTV.

В 80-а детска градина "Приказна калина“, която посещават над 300 деца, работят четири медицински сестри - две в медицинския кабинет и две в единствената действаща яслена група.

Заради липсата на персонал още през май се е наложило да бъде затворена една яслена група, а през септември за нея не е бил обявен нов прием.

"Медицинските специалисти при нас са на възраст над 72-73-годишна възраст“, разказва директорът на детската градина Джоанна Брусарска.

От Столичната община посочват, че недостигът на кадри възпрепятства и откриването на яслени групи в новопостроени детски заведения.

"Когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да отворят яслена група, защото са наясно, че не могат да намерят персонал“, обяснява заместник-кметът по образованието Десислава Желязкова.

В опит да бъде преодолян проблемът общината е инициирала законодателни промени, които вече са получили подкрепа на първо четене в парламентарната комисия по образование.

Предложенията предвиждат да отпадне изискването за задължително участие на медицински сестри в ежедневната грижа за децата до тригодишна възраст, като се даде възможност тази дейност да бъде поета от педагогически специалисти.

По думите на Желязкова Министерството на здравеопазването е изразило становище, според което е възможно в детското заведение да има само една медицинска сестра, работеща в медицинския кабинет.

Предложението обаче среща възражения от представители на медицинското съсловие. Те предупреждават, че грижата за най-малките деца изисква специфични медицински познания, които не могат да бъдат изцяло заместени с педагогическа подготовка.

От синдиката на българските медицински специалисти припомнят, че през април Върховният административен съд е потвърдил необходимостта от медицински познания при грижата за деца до три години.

Според представителите на съсловието решението трябва да се търси в подобряване на условията на труд и възнагражденията, а не в премахването на изискванията за медицински персонал.

"Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк“, заявява Божена Гецова, председател на синдикална организация към Синдиката на българските медицински специалисти.

По думите ѝ основните възнаграждения, заложени в колективния трудов договор, са 750 евро.

От Столичната община смятат, че при необходимата парламентарна подкрепа законодателните промени могат да бъдат приети до края на годината.

Междувременно недостигът на медицински сестри продължава да ограничава възможностите за прием в столичните ясли, докато институциите и медицинските специалисти остават на различни позиции относно бъдещия модел на грижа за децата до тригодишна възраст.

Още по темата

От 92 на 115 места: Обновиха детска градина в Банкя

От 92 на 115 места: Обновиха детска градина в Банкя

Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище

Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище

Отнето предимство е причината за катастрофата в ограда на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство е причината за катастрофата в ограда на детска градина във Велико Търново

КЗП: Частни детски градини не връщали пари при спиране на посещенията

КЗП: Частни детски градини не връщали пари при спиране на посещенията

Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 1 минута
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 13 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 34 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 35 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 44 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 52 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 58 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа