Недостиг на над 150 медицински сестри затваря яслени групи в София

Недостигът на медицински сестри в столичните детски ясли вече води до затваряне на групи и затруднения при приема на нови деца. По данни на Столичната община в София не достигат над 150 медицински специалисти, а проблемът е сред основните причини за предложените законодателни промени в организацията на яслената грижа, съобщава bTV.

В 80-а детска градина "Приказна калина“, която посещават над 300 деца, работят четири медицински сестри - две в медицинския кабинет и две в единствената действаща яслена група.

Заради липсата на персонал още през май се е наложило да бъде затворена една яслена група, а през септември за нея не е бил обявен нов прием.

"Медицинските специалисти при нас са на възраст над 72-73-годишна възраст“, разказва директорът на детската градина Джоанна Брусарска.

От Столичната община посочват, че недостигът на кадри възпрепятства и откриването на яслени групи в новопостроени детски заведения.

"Когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да отворят яслена група, защото са наясно, че не могат да намерят персонал“, обяснява заместник-кметът по образованието Десислава Желязкова.

В опит да бъде преодолян проблемът общината е инициирала законодателни промени, които вече са получили подкрепа на първо четене в парламентарната комисия по образование.

Предложенията предвиждат да отпадне изискването за задължително участие на медицински сестри в ежедневната грижа за децата до тригодишна възраст, като се даде възможност тази дейност да бъде поета от педагогически специалисти.

По думите на Желязкова Министерството на здравеопазването е изразило становище, според което е възможно в детското заведение да има само една медицинска сестра, работеща в медицинския кабинет.

Предложението обаче среща възражения от представители на медицинското съсловие. Те предупреждават, че грижата за най-малките деца изисква специфични медицински познания, които не могат да бъдат изцяло заместени с педагогическа подготовка.

От синдиката на българските медицински специалисти припомнят, че през април Върховният административен съд е потвърдил необходимостта от медицински познания при грижата за деца до три години.

Според представителите на съсловието решението трябва да се търси в подобряване на условията на труд и възнагражденията, а не в премахването на изискванията за медицински персонал.

"Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк“, заявява Божена Гецова, председател на синдикална организация към Синдиката на българските медицински специалисти.

По думите ѝ основните възнаграждения, заложени в колективния трудов договор, са 750 евро.

От Столичната община смятат, че при необходимата парламентарна подкрепа законодателните промени могат да бъдат приети до края на годината.

Междувременно недостигът на медицински сестри продължава да ограничава възможностите за прием в столичните ясли, докато институциите и медицинските специалисти остават на различни позиции относно бъдещия модел на грижа за децата до тригодишна възраст.