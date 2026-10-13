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Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Корабът "Челси 3" беше ударен от въздушен дрон на около 15 морски мили от Бяла, а целият 15-членен екипаж беше евакуиран. Плавателният съд е под малтийски флаг и е пътувал от Турция към Молдова. Моряците са били откарани до Варна с катер на "Гранична полиция".

Втори търговски кораб беше атакуван край българския бряг и потъна източно от Крапец. Премиерът Румен Радев съобщи за инцидента по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Първоначално беше съобщено за един спасен член на екипажа.

Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма необходимост България да задейства член 4 от НАТО въпреки новите атаки в Черно море. По данните, представени от него, първият сигнал е дошъл от HS Dignity малко след 01:00 часа. Корабът е потънал бързо, а от 16-членния му екипаж са били открити и спасени шестима души, като издирването на останалите е продължило.

И двата атакувани кораба са плавали без товар, показва техническата информация за инцидентите. "Челси 3" е пътувал от Гиресун към Джурджулещ, а HS Dignity – от Мостаганем в Алжир към Браила. Първият кораб е останал на котва след удара, докато вторият е потънал източно от Шабла.

Премиерът Румен Радев разговаря с Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте и поиска координирани действия за сигурността в Черно море. Председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО са изразили солидарност с България и готовност за подкрепа при изясняването на обстоятелствата около атаките. Радев обяви и намерение за общи действия с Румъния и Турция.

Новите удари поставиха отново въпроса при какви условия България може да поиска помощ от НАТО. Член 4 позволява консултации със съюзниците, когато държава смята, че сигурността ѝ е застрашена, докато член 5 предвижда колективна отбрана при въоръжено нападение. Атака срещу кораб в българската изключителна икономическа зона сама по себе си не означава автоматично задействане на член 5.

Чавдар Бояджиев отново получи доживотен затвор без право на замяна за убийствата край Лозен. Софийският градски съд го призна за виновен за убийствата на Иво Колев и Яна Велинова през август 2023 г., както и за убийството на друга жена през 2022 г. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.

ГДБОП откри над 250 килограма наркотични вещества, укрити в хладилни камиони със сурово месо. При операция в месопреработвателно предприятие в Ловеч са намерени 204 пакета канабис и 14 пакета кокаин. Двамата шофьори на товарните композиции са задържани, а разследващите проверяват възможна схема за трафик на наркотици.

Народното събрание не успя да започне извънредното си заседание заради липса на кворум. При първата регистрация в пленарната зала са присъствали само 87 депутати. Заседанието е било свикано по искане на опозицията, а в дневния ред е било предвидено изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов и инцидент в Софийския затвор от 2022 г.

Проф. Мариела Генева-Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет, докато се намира в ареста. Тя беше задържана по разследване за предполагаемо източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Оставката е била приета незабавно, а временно ръководството на факултета е поето от проф. Павел Тимонов.

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