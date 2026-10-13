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Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички
БТА

Ангелина Мелникова е настоящата световна шампионка в многобоя

Нидерландия отказа визи на три рускини за предстоящото световно първенство по спортна гимнастика (17-25 октомври). Ангелина Мелникова, Виктория Листунова и Анна Калмикова няма да могат да участват на шампионата на планетата в Ротердам. Руската федерация по гимнастика обяви, че ще обжалва и определи решението като „дискриминация".

Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус

Ангелина Мелникова е настоящата световна шампионка в многобоя и е една от основните фаворити за златния медал. Тя е твърд поддръжник на Русия във войната с Украйна и дори се кандидатира за депутат от партията на президента Владимир Путин, преди да се оттегли, за да продължи спортната си кариера.

Междувременно не всички руски гимнастици са получили отказ. Според информацията по случая част от състезателите вече са получили разрешение да пътуват до Нидерландия, докато решенията за други все още се очакват. Предстои да стане ясно дали обжалването на руската страна ще доведе до промяна и дали трите звезди ще получат възможност да участват на световното първенство.

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