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Театралният фестивал „Забранено за възрастни“ бе открит в Смолян

Театралният фестивал „Забранено за възрастни“ бе открит в Смолян
БТА

Фестивалът продължава до 9 октомври

Международният театрален фестивал за детска и младежка публика „Забранено за възрастни“ бе открит тази вечер за 15-и път в Смолян.

В продължение на пет дни театралното изкуство ще достигне до децата и младежите в областния град и в над 20 населени места в Средните Родопи, предава БТА.

Този фестивал започна с една наша мисия – да дадем на децата от Средните Родопи досег до театралното изкуство, до което те нямат често възможност да се докоснат“, каза Петър Тодоров, директор на Държавния куклен театър – Бургас и артистичен директор на фестивала.

По думите му вече 15 години в началото на есента организаторите предоставят на децата в региона възможност в рамките на една седмица да гледат между 10 и 12 различни театрални спектакъла. През годините във фестивала са участвали и артисти от редица държави.

Тодоров посочи, че една от основните цели на фестивала остава достигането до публиката в малките родопски населени места. „Това е смисълът на нашето събитие – и децата от малките населени места в областта поне веднъж годишно да се докоснат до професионално театрално изкуство, създадено специално за тях“, каза той. Според него децата в по-големите градове имат по-лесен достъп до култура, докато в малките населени места подобна възможност понякога се предоставя само веднъж годишно.

Тази година програмата е съставена предимно от спектакли на държавни куклени театри от страната, сред които тези от Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора. Участват също Родопският драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян и независими театрални формации.

Фестивалът беше открит на малката сцена на РДТ „Николай Хайтов“ със спектакъла „Примък, отмък“. На откриването присъстваха областният управител на Смолян Георги Пепеланов, секретарят на Община Смолян Момчил Николов, председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров и началникът на Регионалното управление на образованието Ралица Данчева.

В рамките на тазгодишното издание ще бъдат изнесени над 35 представления в седем общински центъра – Смолян, Мадан, Девин, Чепеларе, Златоград, Баните и Борино, както и в Старцево, Търън, Момчиловци, Елховец и други населени места. Фестивалът продължава до 9 октомври.

Организаторите ще представят и юбилейния албум „25 години Фондация „За Родопите“: от птичи поглед“, създаден след двегодишна работа съвместно с театралния критик Катерина Георгиева и дизайнерката Ния Петрова.

Сред акцентите в следващите дни е мюзикълът „101 далматинци“ на Държавния куклен театър – Бургас, който ще бъде представен на 8 октомври на голямата сцена на театъра в Смолян.

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