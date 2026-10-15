Автомобил падна в р. Арда; двама души са в болница

Мъж и жена от Неделино бяха ранени, след като автомобилът им падна в коритото на река Арда по пътя между село Търън и град Мадан.

Произшествието е станало вчера около 11:51 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Лекият автомобил „Тойота Ярис“, управляван от 75-годишен мъж от Неделино, се движел по прав участък от пътя, когато навлязъл в канавката вдясно, каза говорителят на полицита Елена Стоилова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че вследствие на това водачът загубил контрол над управлението, автомобилът преминал през платното за насрещно движение, блъснал се в предпазната метална мантинела и паднал в речното корито.

При произшествието водачът е получил множество фрактури на ребра, а 75-годишната му съпруга е с контузия на гръдния кош. Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, без опасност за живота.

Състоянието на пострадалите е стабилно, без усложнения, каза д-р Атанас Белчилов, началник на Хирургичното отделение в смолянската болница.