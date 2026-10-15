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"Спаси София" предлага черен списък за фирми, които изпълняват некачествено обществени поръчки

"Спаси София" предлага черен списък за фирми, които изпълняват некачествено обществени поръчки
БТА

Предложенията за законодателни промени са внесени в Министерството на финансите, като целта е да се спре участието на некоректни изпълнители в бъдещи търгове

"Спаси София" предлага създаването на "черен списък" на фирми, които системно изпълняват некачествено обществени поръчки. Предложенията за промени в Закона за обществените поръчки вече са внесени за разглеждане в Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на партията.

Идеята е компаниите, които многократно не изпълняват качествено възложените им дейности, да бъдат отстранявани от участие в следващи обществени поръчки. Според партията това ще подобри конкуренцията и ще ограничи случаите, при които публични средства се изразходват за некачествени ремонти и инфраструктурни проекти.

"Достатъчно милиони от парите на данъкоплатците са потънали в некачествени ремонти, криви тротоари, опасни мантинели и улици, които се разпадат скоро след изграждането си", заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев.

От формацията посочват, че създаването на подобен механизъм е тяхна дългогодишна кауза, която поставят в обществения дебат повече от десетилетие.

Законодателните предложения са разработени от екип на партията, в който участват общинските съветници адвокат Христо Копаранов и Стефан Спасов, както и инженер Северина Гичева. Промените са били представени и на кръгла маса с участието на експерти от държавни регулатори и браншови организации.

Според Северина Гичева новите правила ще създадат условия за по-широко международно участие в големите инфраструктурни проекти. Христо Копаранов от своя страна подчертава, че всяко евро от публичните средства трябва да води до качествен резултат за гражданите.

В предложенията се предвиждат и механизми за своевременно отстраняване на участници, които подават невярна информация, както и по-строги изисквания за доказване на действителен опит при изпълнението на сходни проекти.

От "Спаси София" смятат, че промените ще гарантират по-голяма прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция при възлагането на обществени поръчки, като същевременно ще повишат доверието на гражданите в начина, по който се харчат публичните средства.

Предложенията предстои да бъдат разгледани от Министерството на финансите, като към момента не е ясно дали и кога ще бъдат внесени като законопроект в Народното събрание.

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