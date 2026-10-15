"Спаси София" предлага черен списък за фирми, които изпълняват некачествено обществени поръчки

"Спаси София" предлага създаването на "черен списък" на фирми, които системно изпълняват некачествено обществени поръчки. Предложенията за промени в Закона за обществените поръчки вече са внесени за разглеждане в Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на партията.

Идеята е компаниите, които многократно не изпълняват качествено възложените им дейности, да бъдат отстранявани от участие в следващи обществени поръчки. Според партията това ще подобри конкуренцията и ще ограничи случаите, при които публични средства се изразходват за некачествени ремонти и инфраструктурни проекти.

"Достатъчно милиони от парите на данъкоплатците са потънали в некачествени ремонти, криви тротоари, опасни мантинели и улици, които се разпадат скоро след изграждането си", заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев.

От формацията посочват, че създаването на подобен механизъм е тяхна дългогодишна кауза, която поставят в обществения дебат повече от десетилетие.

Законодателните предложения са разработени от екип на партията, в който участват общинските съветници адвокат Христо Копаранов и Стефан Спасов, както и инженер Северина Гичева. Промените са били представени и на кръгла маса с участието на експерти от държавни регулатори и браншови организации.

Според Северина Гичева новите правила ще създадат условия за по-широко международно участие в големите инфраструктурни проекти. Христо Копаранов от своя страна подчертава, че всяко евро от публичните средства трябва да води до качествен резултат за гражданите.

В предложенията се предвиждат и механизми за своевременно отстраняване на участници, които подават невярна информация, както и по-строги изисквания за доказване на действителен опит при изпълнението на сходни проекти.

От "Спаси София" смятат, че промените ще гарантират по-голяма прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция при възлагането на обществени поръчки, като същевременно ще повишат доверието на гражданите в начина, по който се харчат публичните средства.

Предложенията предстои да бъдат разгледани от Министерството на финансите, като към момента не е ясно дали и кога ще бъдат внесени като законопроект в Народното събрание.