Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Ученици от осемте средни училища в Смолян участваха в третото издание на състезанието "За свободата на Родопите. Проучи и намери в библиотеката и музея". Инициативата е част от програмата за празника на града и отбелязването на 114 години от Освобождението на Родопите.

Участниците трябваше да откриват исторически артефакти, художествени произведения и книги в Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека. След жребий отборите получиха текстове с описания и подсказки за обектите, които трябваше да намерят.

Сред музейните експонати бяха сабята на полковник Владимир Серафимов, пушката на Капитан Петко Войвода и портрети на Колю Шишманов и полковник Серафимов. В библиотеката учениците преминаха през отделите "Краезнание" и "Изкуство", както и през книжните рафтове, за да открият издания, свързани с историческите събития.

Форматът цели да представи историята чрез игра и състезание и да насърчи интереса на младите хора към културното наследство на региона, заяви пред БТА библиотекарят в Регионалната библиотека Дарина Славова.

В програмата за годишнината е включен и образователен урок "Родопската Шипка", който ще се проведе на 19 октомври в Регионалната библиотека.