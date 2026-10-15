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Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара
Снимка: БТА

Отбори от осем училища се включиха в надпреварата, която съчетава история, библиотечно проучване и музейни загадки по повод 114 години от Освобождението на Родопите

Ученици от осемте средни училища в Смолян участваха в третото издание на състезанието "За свободата на Родопите. Проучи и намери в библиотеката и музея". Инициативата е част от програмата за празника на града и отбелязването на 114 години от Освобождението на Родопите.

Участниците трябваше да откриват исторически артефакти, художествени произведения и книги в Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека. След жребий отборите получиха текстове с описания и подсказки за обектите, които трябваше да намерят.

Сред музейните експонати бяха сабята на полковник Владимир Серафимов, пушката на Капитан Петко Войвода и портрети на Колю Шишманов и полковник Серафимов. В библиотеката учениците преминаха през отделите "Краезнание" и "Изкуство", както и през книжните рафтове, за да открият издания, свързани с историческите събития.

Форматът цели да представи историята чрез игра и състезание и да насърчи интереса на младите хора към културното наследство на региона, заяви пред БТА библиотекарят в Регионалната библиотека Дарина Славова.

В програмата за годишнината е включен и образователен урок "Родопската Шипка", който ще се проведе на 19 октомври в Регионалната библиотека.

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