Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че предстои началото на мащабни проучвания за залежи на нефт, природен газ и други природни ресурси в Гренландия. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на американския държавен глава в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп не разкри конкретни подробности за планираните дейности, но изрази увереност, че островът разполага със значителни енергийни ресурси.

По думите му експертни оценки сочат, че количествата леснодостъпен нефт в Гренландия може да надхвърлят запасите на почти всяка друга територия в света.

Споразумение между САЩ, Дания и Гренландия

Изявлението идва месец след като Вашингтон, Копенхаген и Гренландия постигнаха споразумение, насочено към намаляване на дипломатическото напрежение, породено от многократните заявления на Тръмп за установяване на американски контрол над острова.

Гренландия има ключово стратегическо значение заради географското си положение в Арктика и богатите си залежи на природни ресурси.

Договореностите предвиждат засилване на американското военно присъствие, включително изграждането на две нови военни бази и разполагането на елементи от системата за противоракетна отбрана „Златният купол“.

В същото време споразумението потвърждава суверенитета на Дания върху острова и правото на гренландското население на самоопределение.

Тръмп: Всяка атака срещу САЩ ще трябва да премине през Гренландия

Американският президент подчерта и значението на Гренландия за националната сигурност на Съединените щати.

Според него географското положение на острова го превръща във важна част от отбранителната стратегия на Вашингтон.

„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, заяви Тръмп.

Плановете за проучване на природните богатства поставят отново Гренландия във фокуса на американските стратегически и икономически интереси на фона на засилващото се международно внимание към Арктика.