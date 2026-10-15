Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Оли Берман ще си партнира с бразилския дебютант Рафаел Камара в отбора на Хаас през следващия сезон във Формула 1. Американският тим официално потвърди привличането на 21-годишния пилот.

Камара ще заеме мястото на Естебан Окон. Бразилецът е част от академията на Ферари и в момента води в генералното класиране на Формула 2 пред Никола Цолов.

Представянето му през сезона е убедило ръководството на Хаас да му даде възможност да направи следващата голяма крачка в своята кариера и да дебютира във Формула 1.

„Много съм щастлив, че се присъединявам към отбора на Хаас във Формула 1. Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на собственика Джийн Хаас и на директора Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха“, заяви Камара.

Младият пилот благодари и на Ферари за подкрепата, която е получавал по пътя си към най-престижния автомобилен шампионат.

„Много съм благодарен на Скудерия Ферари и на академията за всичко, което направиха за моето развитие през годините. Благодаря и на семейството ми, което винаги беше до мен през този период“, добави бразилецът.

Камара вече е насочил вниманието си към подготовката за дебютния сезон и адаптацията към новия отбор.

„Сега фокусът ми е да се подготвя по най-добрия начин за новото предизвикателство. Има много какво да уча и нямам търпение да започна работа с отбора, да опозная болида и да продължа да се развивам като пилот“, каза още той.

Хаас заема седмото място сред 11 отбора в класирането при конструкторите шест състезания преди края на настоящия сезон. Берман е спечелил 23 от общо 30-те точки на тима до момента и ще бъде по-опитният състезател в новата пилотска двойка.