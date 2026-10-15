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На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)
БТА

Мачът започва в 19:45 часа на Национален стадион „Васил Левски"

ЦСКА се изправя срещу Монако в един от най-очакваните си европейски мачове през последните години. Двубоят от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите започва в 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Червените“ влизат в срещата с амбицията да поднесат изненада срещу съперник, разполагащ с футболисти от най-високо европейско ниво. Монако е фаворит на хартия, но домакините ще разчитат на подкрепата от трибуните и на импулса след треньорската промяна.

Мачът е и специален за двата клуба заради общата им история с Димитър Бербатов. Един от най-успешните български футболисти започна професионалния си път в ЦСКА, а между януари 2014 и лятото на 2015 година носеше екипа на Монако.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси - 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 10. Жоел Цварц, 14. Теодор Иванов, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 34. Васил Каймаканов, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Етоо

Треньор: Маркус Гиздол

Монако: 1. Лукаш Храдецки (К), 4. Джордан Тезе, 72. Садибу Сане, 22. Мохамед Салису, 13. Кристиан Мависа – 18. Такуми Минамино, 8. Ламин Камара, 37. Едан Диоп, 17. Станис Идумбо – 31. Ансу Фати, 29. Парис Брунер

Резерви: 16. Филип Кьон, 2. Вандерсон, 6. Денис Закария, 7. Матис Детурбе, 10. Александър Головин, 11. Матис Аблин, 14. Мика Биерет, 19. Папе Кабрал, 20. Флавио Назиньо, 28. Мамаду Кулибали, 46. Анис Субеир, 49. Илане Туре

Треньор: Фелипе Луис

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