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64-годишна жена в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Димитровград

64-годишна жена в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Димитровград
БТА

Пострадалата е настанена в хасковската болница в тежко състояние

64-годишна жена е в тежко състояние, след като е била блъсната от товарен автомобил в Димитровград, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 3 октомври на улица „Климент Готвалд“. Докато 63-годишният шофьор извършвал маневра на заден ход, той ударил жената, която неправилно пресичала зад автомобила.

Пострадалата е настанена в хасковската болница. Направените на водача проби за алкохол и наркотици са отрицателни.

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