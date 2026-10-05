64-годишна жена в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Димитровград

64-годишна жена е в тежко състояние, след като е била блъсната от товарен автомобил в Димитровград, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 3 октомври на улица „Климент Готвалд“. Докато 63-годишният шофьор извършвал маневра на заден ход, той ударил жената, която неправилно пресичала зад автомобила.

Пострадалата е настанена в хасковската болница. Направените на водача проби за алкохол и наркотици са отрицателни.