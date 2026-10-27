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Рекордна избирателна активност в Израел

Рекордна избирателна активност в Израел
ТАРАЛЕЖ

До 14:00 часа местно време избирателната активност достигна 44,9% — най-високото равнище за този час, откакто през 1973 г. започва да се води подобна статистика

Израелските граждани се отправиха масово към урните на 27 октомври за парламентарни избори, които могат да определят политическото бъдеще на премиера Бенямин Нетаняху. Вотът е първият след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и се провежда на фона на дълбоко разделение в израелското общество.

До 14:00 часа местно време избирателната активност достигна 44,9% — най-високото равнище за този час, откакто през 1973 г. започва да се води подобна статистика, съобщи Централната избирателна комисия.

След като гласува в Йерусалим, Нетаняху изрази опасения от високата активност сред арабското малцинство и обвини опозицията в опити да „открадне изборите“. Той заяви, че избирателите не бива да оставят бъдещето на страната в ръцете на левицата и арабските партии, които според него застрашават характера на Израел като еврейска държава.

Изказванията на премиера предизвикаха реакция от лагера на основния му съперник Гади Айзенкот. Центристката партия „Яшар“ обвини Нетаняху, че подготвя почвата за оспорване на изборните резултати в случай на загуба. От формацията призоваха за убедителна победа, която да не оставя съмнения около вота.

Избори под сянката на войната

Гласуването се провежда в условията на продължаващо напрежение в Близкия изток. Нападението от 7 октомври 2023 г. и последвалите военни действия в Газа и региона продължават да оказват влияние върху обществените нагласи и политическия дебат в Израел.

Последните социологически проучвания преди изборите показваха оспорвана надпревара между Нетаняху и Айзенкот. Нетаняху, който е заемал премиерския пост с прекъсвания в продължение на повече от 19 години, представя себе си като гарант за сигурността на страната. Айзенкот, бивш началник на генералния щаб, се опитва да привлече избирателите с обещания за промяна в управлението.

Преди да гласува, Айзенкот отдаде почит на гроба на сина си Гал, загинал по време на бойните действия в Газа. По-късно той призова гражданите да участват активно във вота и да подкрепят смяната на сегашното правителство.

Около 7,3 милиона души имат право на глас. По оценки десетки хиляди израелци са се завърнали от чужбина, за да участват в изборите.

Сигнали за нарушения и напрежение в изборния ден

Нетаняху заяви, че трима представители на партията „Раам“, която разчита предимно на арабски избиратели, са били задържани в южната част на Израел с пликове, съдържащи пари.

Изпълняващият длъжността генерален директор на Централната избирателна комисия Дийн Ливне съобщи, че полицията е задържала лица по подозрение в опит за подкупване на избиратели. По думите му заподозрените са били задържани близо до домовете си, а не в избирателните секции. Случаят се разследва.

В Тел Авив партията „Демократите“, част от опозиционния лагер, съобщи за ареста на мъж с нож, който се приближил заплашително към нейния лидер Яир Голан. Той осъди инцидента и обвини политическата среда около Нетаняху в насърчаване на враждебността.

Трудни преговори за бъдещото правителство

Нетаняху се върна на власт през декември 2022 г. начело на коалиция с участието на националистически формации. Срещу него сега се изправя широк опозиционен блок, включващ партии от десницата до център-левицата.

Сред участниците в него са бившите премиери Нафтали Бенет и Яир Лапид, политикът Авигдор Либерман и лидерът на „Демократите“ Яир Голан.

Арабските партии, представляващи около 21% от населението на Израел, могат да се окажат важни за формирането на мнозинство, въпреки че нито Нетаняху, нито Айзенкот са заявили готовност за партньорство с тях.

Повечето избирателни секции трябва да затворят в 22:00 часа местно време. Окончателните резултати може да бъдат обявени след няколко дни.

Нито една партия не се очаква да спечели самостоятелно необходимите 61 места в 120-местния парламент. Затова съставянето на ново правителство вероятно ще зависи от продължителни коалиционни преговори, а при неуспех не са изключени нови избори.

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