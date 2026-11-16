По коя телевизия ще излъчват Естония - България в Лигата на нациите?

България гостува на Естония в мач от шестия кръг на Лига С в Лигата на нациите. Двубоят е днес на стадион “Лилекюла” в Талин.

Срещата започва в 19:00 часа българско време и ще бъде излъчена пряко по телевизията.

Отборът на Атанас Рибарски заема третото място в група С4 с 4 точки, докато Естония е втора с 9. Победа в Талин ще гарантира на България третата позиция независимо от резултата в другия мач, в който Исландия приема Люксембург.

Двата отбора вече се срещнаха през септември, когато двубоят в Пловдив завърши 0:0.

Българските национали ще търсят реакция след домакинската загуба с 0:5 от Исландия в петък. Естония влиза в срещата след победа с 1:0 като гост на Люксембург.

Футболните фенове в България ще могат да гледат Естония - България пряко по MAX One. Каналът държи правата за мачовете на мъжкия национален отбор до 2028 г., включително срещите от Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани контроли.

MAX One е достъпен в телевизионните платформи на A1, Vivacom, Yettel и други оператори.