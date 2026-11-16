Правителството отпуска по 8000 евро на наследниците на загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Правителството одобри отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 8000 евро на законните наследници на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември.

За целта са осигурени общо 96 000 евро от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Средствата ще бъдат изплатени чрез дирекциите „Социално подпомагане“, които ще организират предоставянето на помощта на правоимащите наследници.

С решението си кабинетът цели да осигури допълнителна финансова подкрепа на семействата на загиналите при трагичния инцидент.