Новини
Търси
Подкаст
Общество

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново
БТА

При посещение в училището са установени едва 40 от общо 130 ученици. Министерството подготвя и промяна в модела за финансиране на училищата

Министерството на образованието и науката (МОН) разпореди проверки на посещаемостта в училищата в цялата страна след установените сериозни проблеми в професионалната гимназия в село Бояново, област Ямбол. Това съобщи заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева на брифинг в Ямбол, цитирана от БТА.

При посещението си в училището на 16 ноември Панчева е установила присъствието на едва 40 от общо 130 ученици. Според нея това показва тенденция за трайно непосещаване на учебните занятия.

Заместник-министърът определи ситуацията като недопустима за образователната система и обяви, че МОН работи по промяна на модела за финансиране на училищата.

По думите ѝ действащият принцип "парите следват ученика“ е една от причините да се стига до подобни случаи. Тя обаче уточни, че новата формула няма да бъде въведена с предстоящия бюджет, тъй като е необходим задълбочен анализ на финансирането в образователната система.

"Работим върху смяна на модела на финансиране на училищата. И да, наистина, това е една от причините, поради които се стига до случаи като този в село Бояново“, заяви Панчева.

В момента екип на дирекция "Организация и контрол“ към МОН извършва цялостна проверка на професионалната гимназия. Тя обхваща както организацията на учебния процес, така и финансовата дейност на училището.

След приключването ѝ ще бъдат предприети административни мерки, а при установяване на основания ще бъдат подадени сигнали до прокуратурата.

Заместник-министърът посочи, че пред институциите стоят два възможни варианта - закриване на училището или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес.

Според нея трябва да бъде отчетена и необходимостта на региона от професията и специалността, по които се обучават учениците в гимназията.

"Всяко дете трябва да бъде част от образователната ни система“, подчерта Панчева.

За установяване на причините за отсъствията ще бъде задействан и механизмът за обхват на учениците. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално, включително за наличие на социални, икономически или други затруднения.

МОН ще провери и дейността на Регионалното управление на образованието в Ямбол, включително извършените през предходните години проверки в училището и предприетите след тях мерки.

Панчева заяви, че има пропуски в контрола от страна на регионалното управление и че отговорността за възникналата ситуация е комплексна.

"Всеки, който не си е изпълнил задълженията, ще последва административна отговорност“, заяви заместник-министърът.

Очаква се проверката в училището да приключи до края на седмицата, а в началото на следващата да бъдат представени и конкретни данни от проверката на Регионалното управление на образованието в Ямбол.

Още по темата

МОН обмисля закриване на училището в Бояново след разкритията за ученици само на хартия

МОН обмисля закриване на училището в Бояново след разкритията за ученици само на хартия

МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници

Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

Моряците от BETUL 8 твърдят, че два морски дрона са ударили кораба

Моряците от BETUL 8 твърдят, че два морски дрона са ударили кораба

Водещи

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

  • Преди 1 минута
Михаил Кръстев пред ТАРАЛЕЖ: Бюджет 2027 има плахи наченки на фискална консолидация

Михаил Кръстев пред ТАРАЛЕЖ: Бюджет 2027 има плахи наченки на фискална консолидация

  • Преди 1 минута
Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

  • Преди 4 минути
Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

  • Преди 6 минути
Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

  • Преди 14 минути
Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

  • Преди 17 минути
Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

  • Преди 21 минути
25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

  • Преди 22 минути
Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

  • Преди 33 минути
Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

  • Преди 33 минути
Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

  • Преди 34 минути
„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

  • Преди 46 минути
В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

  • Преди 48 минути
Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

  • Преди 55 минути