МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

Министерството на образованието и науката (МОН) разпореди проверки на посещаемостта в училищата в цялата страна след установените сериозни проблеми в професионалната гимназия в село Бояново, област Ямбол. Това съобщи заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева на брифинг в Ямбол, цитирана от БТА.

При посещението си в училището на 16 ноември Панчева е установила присъствието на едва 40 от общо 130 ученици. Според нея това показва тенденция за трайно непосещаване на учебните занятия.

Заместник-министърът определи ситуацията като недопустима за образователната система и обяви, че МОН работи по промяна на модела за финансиране на училищата.

По думите ѝ действащият принцип "парите следват ученика“ е една от причините да се стига до подобни случаи. Тя обаче уточни, че новата формула няма да бъде въведена с предстоящия бюджет, тъй като е необходим задълбочен анализ на финансирането в образователната система.

"Работим върху смяна на модела на финансиране на училищата. И да, наистина, това е една от причините, поради които се стига до случаи като този в село Бояново“, заяви Панчева.

В момента екип на дирекция "Организация и контрол“ към МОН извършва цялостна проверка на професионалната гимназия. Тя обхваща както организацията на учебния процес, така и финансовата дейност на училището.

След приключването ѝ ще бъдат предприети административни мерки, а при установяване на основания ще бъдат подадени сигнали до прокуратурата.

Заместник-министърът посочи, че пред институциите стоят два възможни варианта - закриване на училището или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес.

Според нея трябва да бъде отчетена и необходимостта на региона от професията и специалността, по които се обучават учениците в гимназията.

"Всяко дете трябва да бъде част от образователната ни система“, подчерта Панчева.

За установяване на причините за отсъствията ще бъде задействан и механизмът за обхват на учениците. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално, включително за наличие на социални, икономически или други затруднения.

МОН ще провери и дейността на Регионалното управление на образованието в Ямбол, включително извършените през предходните години проверки в училището и предприетите след тях мерки.

Панчева заяви, че има пропуски в контрола от страна на регионалното управление и че отговорността за възникналата ситуация е комплексна.

"Всеки, който не си е изпълнил задълженията, ще последва административна отговорност“, заяви заместник-министърът.

Очаква се проверката в училището да приключи до края на седмицата, а в началото на следващата да бъдат представени и конкретни данни от проверката на Регионалното управление на образованието в Ямбол.