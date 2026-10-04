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Япония отправи официален протест към САЩ

Япония отправи официален протест към САЩ
АР/БТА

Американски морски пехотинец е арестуван по подозрение в убийството на 39-годишна японка в Окинава

Японският премиер Санае Такаичи отправи официален протест към САЩ след ареста на американски морски пехотинец, заподозрян в грабеж и убийство на японка в Окинава, съобщи Ройтерс.

20-годишният Девин Джейкъб Балард, военнослужещ във военновъздушната база на морската пехота „Футенма“ в Окинава, е заподозрян за убийството на 39-годишната Анна Яги. Според японската полиция жената е била убита вчера в хотел в Наха, административния център на префектурата.

„Изключително жалко е, че се е стигнало до толкова жестоко и тежко престъпление“, заяви Такаичи.

Тя съобщи, че японското правителство е изразило остър протест пред американската страна и е поискало пълно съдействие при разследването.

Токио настоява също за по-строга дисциплина сред американските военнослужещи и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат предотвратени подобни случаи в бъдеще.

Посолството на САЩ и Корпусът на морската пехота изразиха съболезнования във връзка със случая и заявиха, че съдействат на японските власти.

Японските власти съобщиха, че Балард отрича повдигнатите срещу него обвинения.

Около 18 000 американски морски пехотинци са разположени в Япония, като по-голямата част от тях се намират в Окинава. САЩ управляват острова от края на Втората световна война до 1972 г., когато той отново преминава под японски суверенитет.

Американското военно присъствие отдавна е причина за недоволство сред част от жителите на Окинава заради шума, авиационните инциденти и поведението на някои военнослужещи. През 1995 г. изнасилването на 12-годишно момиче от трима американски военнослужещи предизвика масови протести на острова.

 

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