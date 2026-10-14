Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Индонезия преживява най-тежкия сезон на горски пожари от десетилетие насам, а гъст токсичен смог обхваща огромни части от Югоизточна Азия. Замърсяването на въздуха е достигнало опасни за здравето нива, като милиони хора са изложени на риск, съобщава Би Би Си.

Небето над индонезийските острови Калимантан и Суматра е придобило необичаен оранжево-кафяв оттенък заради огромните количества дим. Замърсяването вече е преминало границите на страната, достигайки съседните Сингапур и Малайзия.

В Сингапур гъстата мъгла от дим е скрила силуета на града, а в части от Малайзия властите са били принудени да затворят училища заради опасното качество на въздуха.

Над един милион огнища на пожари

Според данни на независимата платформа за наблюдение на горите Nusantara Atlas в Индонезия са регистрирани 1 043 377 огнища на пожари, като засегнатата площ достига около 900 000 хектара.

Ситуацията се усложнява от необичайно силното климатично явление Ел Ниньо, което променя метеорологичните условия в световен мащаб и води до продължителни периоди на суша в региона.

Макар горските пожари да са характерни за сухия сезон в Индонезия, тази година те са значително по-интензивни и трудни за овладяване.

Компании обвинени в умишлено подпалване на земеделски земи

Голяма част от пожарите са свързани с практиката за разчистване на земеделски терени чрез изгаряне на растителността, известна като slash-and-burn.

Този метод традиционно се използва от местните земеделци за подготовка на почвата за нови култури. През последните десетилетия обаче той все по-често се свързва с мащабното търговско земеделие и разширяването на плантациите.

Екологични организации обвиняват редица компании, че използват огъня като евтин начин за разчистване на огромни площи, въпреки че подобни практики са забранени в Индонезия.

Президентът Прабово Субианто настоя за по-сурови санкции, като определи умишленото подпалване на земи като „екологичен тероризъм“.

Индонезийските власти вече са спрели разрешителните за дейност на 26 компании, свързани с пожарите, и са започнали проверки срещу други предприятия. При установяване на престъпления случаите ще бъдат предавани на съда.

Greenpeace посочи компании от Сингапур и Малайзия

Доклад на природозащитната организация Greenpeace свързва пожари в Индонезия и с компании, базирани в съседните Сингапур и Малайзия.

Сред посочените дружества е сингапурската компания за палмово масло First Resources. Според Greenpeace между август и септември са регистрирани повече от 30 източника на дим в земи, управлявани от две нейни индонезийски дъщерни дружества.

Компанията отхвърля внушенията за използване на огън при разчистването на терени и заявява, че прилага строга политика за забрана на паленето, както и мерки за предотвратяване и потушаване на пожари.

В доклада е спомената и малайзийската група Kuala Lumpur Kepong, чието дъщерно дружество управлява терени, в които са установени 19 източника на дим.

От компанията заявяват, че повечето пожари са започнали извън нейните концесионни площи и вече са потушени. Дружеството подчертава, че не допуска използването на открит огън за подготовка на земеделски земи.

Димът предизвика дипломатическо напрежение

Замърсяването на въздуха от индонезийските пожари от години е източник на напрежение между държавите в Югоизточна Азия.

През 2014 г. Сингапур прие закон, позволяващ санкционирането на местни и чуждестранни компании, допринасящи за трансграничното замърсяване с дим.

Опитите за прилагането му обаче срещнаха съпротива от Индонезия, която отказа да предостави необходимата информация за разследваните предприятия.

Напрежението се засили отново след изказване на представител на индонезийските власти, според когото кислородът, от който се възползват Сингапур и Малайзия, също идва от индонезийските гори.

„Когато няма дим, ние изпращаме кислород“, заяви той във видео, разпространено в социалните мрежи.

Коментарът предизвика критики и подигравки сред жители на двете съседни държави.

Въпреки това Индонезия благодари на Сингапур и Малайзия за предложената помощ при овладяването на пожарите, макар засега да не е отправила официално искане за международна подкрепа.

Жители съдят правителството заради опасния въздух

На фона на задълбочаващата се екологична криза граждански организации в Индонезия предприемат съдебни действия срещу властите.

В град Понтианак, провинция Западен Калимантан, няколко организации са завели колективен иск срещу правителството и президента Прабово Субианто, обвинявайки ги в груба небрежност заради повтарящите се кризи с токсичен смог.

Ищците настояват замърсяването да бъде обявено за национално бедствие, което би позволило въвеждането на извънредни мерки, включително покриване на медицинските разходи на засегнатите граждани.

Подобен иск, внесен миналата година в Южна Суматра, е бил отхвърлен.

„Не мога да дишам, но трябва да работя“

За милиони индонезийци замърсяването вече е част от ежедневието. Въпреки предупрежденията за опасното качество на въздуха много хора не могат да си позволят да останат по домовете си.

„Имам затруднения с дишането и главоболие от този въздух. Но въпреки това трябва да работя“, разказва пред Би Би Си 63-годишният Имрайеди, който работи като таксиметров шофьор на мотоциклет в град Пеканбару на остров Суматра.

Той призовава властите да обърнат внимание на обикновените хора, чието здраве и препитание са застрашени.

„Правителството трябва да мисли и за хора като нас. Моля, предприемете действия, за да бъде решен този проблем възможно най-скоро“, казва мъжът.

Докато пожарите продължават, милиони жители на региона остават изложени на токсичен въздух, а натискът върху индонезийските власти да предприемат по-ефективни мерки срещу незаконното изгаряне на земи нараства.