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Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха
БТА

Повреда в инсталация за азотна киселина доведе до краткотрайно изпускане на азотни оксиди, но измерванията не показват превишения на допустимите норми

Жълто-оранжев газов облак се появи над торовия завод "Неохим" в Димитровград след авария в производствена инсталация. Инцидентът е станал в неделя сутринта, а снимки и видеоклипове на излизащия от комина дим бяха разпространени в социалните мрежи.

Причината е повреда в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60% азотна киселина, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, цитирани от БТА.

Аварията е възникнала около 9:50 часа на 11 октомври и е довела до автоматично задействане на аварийното спиране на инсталацията. В резултат от комина са били изпуснати азотни оксиди, които са образували видим газов облак.

По информация на екоинспекцията изпускането е продължило приблизително две-три минути.

Кадри от инцидента са публикувани от потребители във фейсбук групата "Дишай, Димитровград", където се вижда характерният жълто-оранжев цвят на облака.

След получаването на информацията РИОСВ – Хасково е извършила проверка, като от предприятието също са уведомили компетентните органи за възникналата авария.

Въпреки изпускането на азотни оксиди, не са установени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух, посочват от инспекцията.

Данните са от автоматичната измервателна станция "Раковски" в Димитровград и обхващат периода от полунощ на 11 октомври до момента на предоставяне на информацията.

Наблюдаваните показатели включват амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици ФПЧ10 и озон. За нито един от тях не са отчетени стойности над регламентираните норми.

Това е поредна аварийна ситуация в торовия завод през последните месеци. На 19 август в производствената база на "Неохим" беше установен теч на амоняк от тръбопровод.

Към момента предоставените от екоинспекцията данни не показват превишаване на допустимите концентрации на наблюдаваните замърсители след днешния инцидент.

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