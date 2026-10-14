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Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”
Facebook\ Забелязано в Надежда

Към момента няма потвърдена информация за самоличността на стрелеца или за предприети действия от компетентните органи

Сигнал за опасен инцидент в района на столичното 54. СУ беше публикуван в социалните мрежи от гражданин, който твърди, че по него е стреляно с въздушна пушка от висок жилищен блок, вероятно номер 44 в квартал “Надежда”.

По думите му той е бил спрял преди пешеходната пътека до училището, когато е станал обект на стрелбата. За щастие, не е бил улучен.

„Не ми се мисли какво щеше да е, ако беше уцелил човек“, пише той в публикацията си и предупреждава жителите в района да бъдат внимателни.

Случаят повдига сериозни въпроси за безопасността на пешеходците, особено в близост до училище, където ежедневно преминават деца и родители.

Към момента няма потвърдена информация за самоличността на стрелеца или за предприети действия от компетентните органи.

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