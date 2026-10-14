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ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си
АП/БТА

Според правосъдното ведомство служители на OpenAI са открили скритото аудиозаписващо устройство, включено в USB порт на телевизор в конферентната зала около 30 септември

ФБР арестува служител на OpenAI във връзка със сложно подслушвателно устройство, открито скрито в конферентна зала за ръководни кадри в офиса на компанията в Сан Франциско. Това съобщиха във вторник от OpenAI и Министерството на правосъдието на САЩ.

35-годишният Абдулрахман Алфозан от Саудитска Арабия е бил задържан в петък и се е явил за първи път пред федералния съд във вторник, уточниха от Министерството на правосъдието. OpenAI го е уволнила в същия ден.

Според правосъдното ведомство служители на OpenAI са открили скритото аудиозаписващо устройство, включено в USB порт на телевизор в конферентната зала около 30 септември. То е било маскирано с тоалетна хартия и инсталирано вероятно дни преди това. От министерството подчертаха, че срещите в тази зала често са включвали строго поверителна и непублична информация.

OpenAI обяви, че е използвала свои вътрешни AI модели, за да идентифицира отговорното лице и да проследи произхода на устройството. Компанията увери, че няма индикации служителят да е осъществявал неправомерен достъп или да е присвоявал изкуствения интелект, изходен код или клиентски данни.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че се твърди, че Алфозан „е укрил тайно записващо устройство в конферентната зала на ръководството на своя работодател, за да записва скрито чувствителни комуникации относно технологията за супер интелект на компанията“.

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