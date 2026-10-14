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Валерий Тодоров: Изключително сложна е обстановката в Черноморската зона

Валерий Тодоров: Изключително сложна е обстановката в Черноморската зона
БТА

Ударите по някои от корабите едва ли са от дрон, посочи журналистът

Изключително сложна е обстановката в Черноморската зона, заяви пред БТВ журналистът Валерий Тодоров.

"Очевидно е, че едва ли някои от атакуваните кораби са ударени с дрон. Става дума за удар с друго средство, поне от това, което аз наблюдавам, и от моя опит", посочи той.

Има три много солидни мониторингови системи, които наблюдават акваторията на Черно море. Като изключим „Старлинк“ - това са системите на Европейския съюз, на НАТО, има украинците също имат свои средства. Така че може би трябва малко търпение, трябва време да се изясни откъде и как“, посочи той.

Може да е ударен с торпедо, може да е имало взрив на борда, има много възможности. Има и подводни дронове, но те не могат да атакуват точно на много голямо разстояние. Това специалистите, мисля, че ясно го поясниха. Освен това те могат да действат с определена точност на разстояние някъде около 200 км. И не могат да носят толкова голямо количество взривно вещество, че да предизвикат взрив на кораба, от който той да потъне за три минути“, посочи Тодоров.

Има една друга особеност. Черно море е Черно море, защото от 50 метра надолу вече става трудно изследването на каквото и да било. Тъмно е, има сероводород, опасно е", посочи журналистът.

По думите му необходима е координация между черноморските страни. 

 

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