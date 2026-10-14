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ООН осъди атаките към търговски кораби в Черно море

ООН осъди атаките към търговски кораби в Черно море
Снимка: БТА

Това оказва тежък ефект върху световните цени на суровините

Организацията на обединените нации осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност живота на моряците и влияят негативно върху цените на суровините в световен мащаб.

Говорителят на организацията Стефан Дюжарик изрази сериозна загриженост, като акцентира върху последното нападение край бреговете на България.

Осъждаме нападенията срещу тези плавателни съдове, особено последния случай край българските брегове. Изключително тревожно е, че атаките срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за международния пазар, напоследък зачестиха и разширяват своя обхват. Това оказва тежък ефект върху световните цени на суровините, особено на заден план на ситуацията в Ормузкия проток и Червено море“, заяви Дюжарик.

Той допълни, че международната общност е длъжна да благодари на всички моряци, които продължават да изпълняват задълженията си в изключително опасни условия, за да гарантират доставките на стоки от първа необходимост.

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