48-годишен мъж загина при сблъсък между кола и пътнически влак край Монтана

Мъж на 48 години е загинал при сблъсък между автомобил и пътнически влак на железопътен прелез край монтанското село Портитовци. Произшествието е станало на 13 октомври около 10:15 ч., съобщиха от полицията.

Според първоначалната информация автомобилът, който бил със софийска регистрация, е управляван от жител на Монтана. Той навлязъл на железопътния прелез, оборудван със светлинна и звукова сигнализация.

Ударът е станал между автомобила и пътническия влак № 7620 на прелез, намиращ се на кръстовището на третокласния път III-101 с общински път в землището на Портитовци. Влакът е бил управляван от 53-годишен машинист от Брусарци.

Шофьорът на автомобила е загинал на място. Тялото му е откарано в отделението по съдебна медицина на МБАЛ - Монтана, където ще бъде извършена аутопсия.

На мястото е извършен оглед, а за изясняване на причините и обстоятелствата около катастрофата е образувано досъдебно производство.