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Военният министър: България ще се включи в антидрон проект на НАТО до края на октомври

Военният министър: България ще се включи в антидрон проект на НАТО до края на октомври

Това съобщи Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол

България се очаква да се присъедини към съвместен проект на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол, като уточни, че страната ни вече участва в друга инициатива на Алианса – Drone Edge.

Изявлението беше направено в отговор на въпрос на депутата от ДПС Хамид Хамид относно информацията, че България е отказала участие в антидрон инициатива на НАТО.

Военният министър: Има объркване между два различни проекта

Според Стоянов в публичното пространство се смесват две отделни инициативи на НАТО – Drone Edge и проектът за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата Drone Edge“, подчерта министърът.

Той уточни, че страната ни вече е заявила участие в Drone Edge с проект на стойност 80 милиона евро, финансиран по европейския механизъм SAFE.

Средствата са предназначени за придобиването на общо 20 системи за противодействие на дронове – 10 мобилни и 10 стационарни.

Очаква се България да подпише меморандум за разбирателство с Испания за съвместното им закупуване.

Стоянов обясни, че инициативата Drone Edge функционира като платформа за бъдещо разработване и съвместно придобиване на антидрон технологии.

Предвидено е и обучение на български оператори, което трябва да се проведе през 2027 г.

България подготвя присъединяване към още една инициатива

Министърът даде подробности и за отделния проект на НАТО, насочен към изграждане на способности за защита срещу нисколетящи въздушни заплахи.

Инициативата е стартирала на 13 февруари 2025 г., като България не се е присъединила към нея нито при предишното, нито при настоящото правителство.

По думите на Стоянов в проекта участват 15 държави, а седем от тях вече са подписали меморандум за разбирателство – Белгия, Германия, Финландия, Гърция, Норвегия, Румъния и Турция.

На последната среща, проведена на 30 септември, са били обсъждани организационната структура на проекта и бъдещите технически изисквания към системите.

Министърът уточни, че инициативата все още се намира в подготвителен етап.

Участието ще струва 220 000 евро годишно

За разлика от Drone Edge, вторият проект предвижда задължителна финансова вноска за участващите държави.

За България тя ще бъде в размер на 220 000 евро годишно, а продължителността на проекта е три години. Това означава общ разход от 660 000 евро за страната ни.

Според министъра Министерството на отбраната вече е направило оценка на финансовите възможности за участие.

„Трябва да се има предвид, че нашият бюджет е ситуиран основно по механизма SAFE и всеки допълнителен разход отнема от средствата за поддръжка на въоръжението, с което разполагаме и в момента“, посочи Стоянов.

Въпреки бюджетните ограничения ведомството е преценило, че може да осигури необходимото финансиране.

България ще подготви официално искане за присъединяване към инициативата, като очакванията са процедурата да приключи до 30 октомври.

Стоянов коментира и посещението на Кирило Буданов

По време на изслушването в парламента министърът беше попитан и за посещението в България на Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент.

Стоянов заяви, че не е присъствал на среща с него.

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