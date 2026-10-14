Депутатите изслушват Румен Радев и силови министри за атаките на търговски кораби в Черно море

Тъй като министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова е в командировка, на нейно място в зала беше гласувано да бъде допуснат зам.-министър Христо Полендаков.

За изслушване бяха поканени и началникът на отбраната Емил Ефтимов, директорът на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев. Това е за представяне на наличната информация, предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, в близост до териториалното море на Република България, от 6 и 13 октомври 2026 г.

Очаква се да коментират и оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink.