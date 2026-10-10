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Започна ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева

Започна ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева
БТА

Ще бъдат обновени 31 километра от Бургас до прохода, а целият проект трябва да приключи за година и половина

Започна основният ремонт на Дюлинския проход - важна алтернативна връзка между Южна България и Северното Черноморие.

Проектът е разделен на два етапа. Днес стартира обновяването на 31-километровия участък от Бургас до Дюлинския проход на стойност 42 млн. лева. Паралелно с това продължава и ремонтът на отсечката от Варна до прохода.

Очаква се целият проект да бъде завършен в рамките на година и половина.

По време на летния сезон пътят няма да бъде затварян напълно. Ще бъде въведена специална организация на движението, а паралелно се обсъждат и алтернативни маршрути, за да се избегнат сериозни затруднения в най-натоварените месеци.

"Срокът за изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки ремонтът да бъде изпълнен в този срок. Ще направим всичко възможно през следващото лято, когато е най-активният сезон, да не затрудняваме движението в този район", заяви министър Шишков.

Той припомни още, че проектът за основен ремонт е бил възложен преди три години, когато е бил служебен министър.

"Жалко е, че чак днес започваме самия основен ремонт", посочи Шишков.

Дюлинският проход има важно значение за връзката между Бургаска и Варненска област и се използва като алтернативен маршрут към Северното Черноморие.

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