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Шишков: София е била игнорирана при споразуменията за общински проекти

Шишков: София е била игнорирана при споразуменията за общински проекти
БТА

МРРБ е обработило документите и е превело дължимите суми по наличните споразумения към Столична община, посочи Шишков

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков изрази днес готовност за съвместна работа по законови промени, които да подобрят условията на живот във всички градове.

Дълги години съм бил главен архитект в столичен район и даже в два, така че където и каквото има проблеми, ние сме на разположение. Всички сме готови да мислим и да говорим искате ли някакви законови промени - нещо, което тормози общините, най-вероятно и особено Столична община“, обърна се министърът към районните кметове на София в началото на срещата, която се провежда в сградата на ведомството.

В срещата участват ресорни заместник-министри и народни представители.

Министър Шишков напомни за приети нормативни промени, които дават възможност на общини с неполучени споразумения по общинската инвестиционна програма до края на 2025 г. да подпишат допълнителни такива, предава dariknews.

Да припомним, че в гласуването на бюджета навремето, и то благодарение на парламентарната ни група, бяха направени поправки в Закона за държавния бюджет и дадохме възможност за общини, които бяха кандидатствали за това да получат споразумения до края на 2025 г. и не бяха получили такива, да дадем възможност да бъдат подписани допълнителни споразумения", каза министърът.

Той посочи, че София има най-голям потенциал да се възползва от средствата, след като до този момент столицата е била пренебрегната при подписването на споразуменията.

Оказва се, че наистина - може би за срам или не, но София като столица е била наистина игнорирана в подписването на споразуменията, изтъкна министърът.

Шишков каза, че МРРБ е обработило документите и е превело всички дължими суми по наличните споразумения директно към Столична община. Той отбеляза сигнали, че средствата не достигат навреме от Столична община до отделните районни администрации и призова за по-бързо пренасочване на парите, за да не се създава напрежение със строителния бранш.

По програмата за саниране и европейските проекти министър Шишков отбеляза, че сроковете са били удължавани многократно и отправи апел районните кметове да мобилизират строителите, за да не се губят средства заради техни провали. Той допълни, че активно се работи за осигуряване на европейски средства в размер на около 280 милиона евро за метрото и градския транспорт в партньорство със Столична община.

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