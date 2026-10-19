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За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк
ТАРАЛЕЖ

Снимки, изпратени до редакцията на ТАРАЛЕЖ, показват "тъжна" гледка в един от най-скъпите райони на столицата

Стари изгнили матраци, клони от дървета, коли за скраб. Това не е гледка от някое провинциално гето, а кофите за боклук в района на входа на Южен парк в София. Бърза справка в интернет показва, че имотите в този квартал на столицата се продават на цени между 4 и 5 хиляди евро за квадратен метър.

Снимки, изпратени до редакцията на ТАРАЛЕЖ, показват, че кофите за боклук се намират непосредствено до тренировъчна база на "Славия".

Припомняме, че матраците се считат за едрогабаритни отпадъци и за тях има специален ред за събиране.

  • Не може да се поставя матрака вътре в обикновената кофа.

  • Може да се остави до контейнерите, но само в съответствие с определения график за събиране на едрогабаритни отпадъци в съответния район.

  • Може да бъде издадена глоба, ако бъде изхвърлен в нарушение на общинските правила.

Глобата в София за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места е от 153,39 до 511,29 евро по чл. 80 от общинската наредба.

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