Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Двата дрона, които вчера бяха свалени от румънски изтребители F-16 при навлизане във въздушното пространство на страната, вероятно са били руски. Това заяви днес румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Министърът обясни, че свалените снощи апарати са летели със скорост от 450 км/ч. „Това ни кара да мислим, че са били дронове Геран-4 руско производство с реактивен двигател“, каза Мируца и допълни: „Това е първият път, в който сваляме такива дронове“.

Безпилотните машини бяха елиминирани два дни след като два танкера бяха атакувани край румънското крайбрежие. Инцидентът е част от поредица нападения, които демонстрират нарастващите рискове за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО, отбелязва Ройтерс.

„НАТО е готова и способна да реагира на всяка потенциална заплаха, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да защити нашата територия и нашите граждани“, обяви представител на Алианса пред агенцията.

Външният министър на Румъния Оана Цою съобщи, че Северноатлантическият съвет ще проведе среща във вторник, за да обсъди отбраната и сдържането в Черно море.

Ройтерс припомня, че през последните две седмици най-малко пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и България, при което 23 моряци бяха убити или остават в неизвестност.