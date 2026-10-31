От Стамболов до Ляпчев: Историята на десните управления в България в периода 1878-1944 г.

Историята на българското дясно започва през 1879 г., когато новоосвободената държава получава своето първо правителство. През следващите десетилетия десните политически сили участват в модернизацията на страната, но техните управления са белязани и от остри политически конфликти, войни и национални катастрофи.

Понятието "дясно" обаче не означава едно и също през целия период. В края на XIX век то се свързва предимно с консерватизма, монархическата институция и защитата на частната собственост. По-късно част от либералните формации възприемат националистически и десноориентирани позиции.

Първите консерватори поставят началото (1879-1880)

На 5 юли 1879 г. Тодор Бурмов оглавява първото българско правителство след Освобождението. Неговият кабинет е излъчен от Консервативната партия, която защитава силната княжеска власт, обществения ред и постепенното развитие на държавните институции.

След Бурмов управлението поема митрополит Климент, но консерваторите не успяват да се задържат дълго на власт. Въпреки това те поставят основите на организираното политическо дясно в България.

Стефан Стамболов и Константин Стоилов: Два модела на десницата (1887-1899)

През 1887 г. начело на правителството застава Стефан Стамболов. Макар да произлиза от либералните среди, неговото управление и формиращата се Народнолиберална партия постепенно придобиват десноориентирани характеристики.

Стамболов поставя националния суверенитет в центъра на политиката си. Той се противопоставя на руското вмешателство, насърчава българската индустрия и работи за укрепване на държавните институции. Управлението му обаче се отличава и с репресии срещу политическите противници.

След падането му през 1894 г. властта поема Константин Стоилов - един от най-ярките представители на българския консерватизъм.

Стоилов основава Народната партия и поставя акцент върху икономическата модернизация. През 1894 г. е приет Законът за насърчаване на местната индустрия, който подпомага развитието на българските предприятия.

Двамата държавници олицетворяват различни политически подходи - Стамболов разчита на силната изпълнителна власт, докато Стоилов се стреми към по-умерено конституционно управление.

Народнолибералите и националният въпрос (1899-1918)

В началото на XX век важна роля в десния политически спектър играят Народнолибералната партия на стамболовистите и деснолибералните формации около Васил Радославов.

Между 1899 и 1901 г. управляват кабинетите на Димитър Греков и Тодор Иванчов. През 1903 г. стамболовистите отново идват на власт, като последователно правителствата са оглавявани от Рачо Петров, Димитър Петков и Петър Гудев.

Тези управления поставят акцент върху държавната власт, стопанското развитие и националните интереси.

През 1911 г. управлението поема Иван Евстратиев Гешов, лидер на консервативната Народна партия. Неговият кабинет участва в създаването на Балканския съюз и подготовката на Балканската война през 1912 г.

След Междусъюзническата война през 1913 г. властта преминава към деснолибералната коалиция на Васил Радославов. Именно неговото правителство взема решението България да се включи в Първата световна война на страната на Централните сили през 1915 г.

Стремежът към национално обединение обаче завършва с военно поражение и Втората национална катастрофа.

Александър Цанков и Андрей Ляпчев: Двете лица на Демократическия сговор (1923-1931)

След Деветоюнския преврат през 1923 г. начело на правителството застава Александър Цанков. Създаденият малко по-късно Демократически сговор се превръща в основната управляваща десноориентирана формация.

Цанков провежда твърда антикомунистическа политика. Управлението му е белязано от потушаването на Септемврийското въстание, политически репресии и приемането на Закона за защита на държавата.

След атентата в църквата "Света Неделя" през 1925 г. политическото насилие се засилва.

През януари 1926 г. властта поема Андрей Ляпчев, представител на умереното крило на Демократическия сговор.

Ляпчев се стреми към политическо помирение, финансова стабилизация и развитие на частната стопанска инициатива. При неговото управление са договорени важни международни заеми, включително Бежанският заем от 1926 г. и Стабилизационният заем от 1928 г.

Световната икономическа криза от 1929 г. обаче влошава положението на страната. През 1931 г. Демократическият сговор губи изборите и отстъпва властта.

Краят на партийната десница преди 1944 г.

След 1931 г. традиционните десни партии постепенно губят влиянието си. На 19 май 1934 г. Военният съюз и политическият кръг "Звено" извършват държавен преврат, след който политическите партии са забранени.

От 1935 г. цар Борис III установява авторитарно монархическо управление. Макар част от провежданите политики да имат консервативен и националистически характер, този период не представлява класическо партийно дясно управление.

След 9 септември 1944 г. започва постепенното ликвидиране на независимата политическа опозиция, включително на традиционните десни партии.

Историята на българските десни управления показва различните лица на една политическа традиция - от консервативното държавно строителство и икономическата модернизация до национализма, авторитарните практики и тежките политически конфликти.