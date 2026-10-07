Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Милорад Додик: Република Сръбска е с Израел и еврейския народ

Милорад Додик: Република Сръбска е с Израел и еврейския народ
Снимка: AP/БТА

Дворецът на републиката в Баня Лука беше осветен в памет на жертвите от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г.

Република Сръбска е с Израел и еврейския народ, заяви лидерът на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик по повод отбелязването на три години от нападението срещу Израел от палестинската войнствена организация Хамас, предаде Танюг.

"Спомняме си жертвите на терористичната атака на Хамас на 7 октомври 2023 г. и сме до Израел и еврейския народ. Република Сръбска и сръбският народ са до нашите приятели, в знак на солидарност и подкрепа за правото им да защитават своите граждани", написа Додик в публикация в социалната мрежа X.

Снощи Дворецът на републиката в Баня Лука беше осветен в памет на израелските жертви и в знак на солидарност с израелския народ по повод три години от терористичната атака на Хамас срещу Израел, съобщава Срна.

Още по темата

Фридрих Мерц с подкрепа за Израел на годишнината от атаката на Хамас

Фридрих Мерц с подкрепа за Израел на годишнината от атаката на Хамас

Три години след 7 октомври: Денят, който промени Израел

Три години след 7 октомври: Денят, който промени Израел

От Сребреница до Додик: как Република Сръбска продължава да разклаща Босна

От Сребреница до Додик: как Република Сръбска продължава да разклаща Босна

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик: В Босна и Херцеговина християните са под натиск от мюсюлманите

Додик: В Босна и Херцеговина християните са под натиск от мюсюлманите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 8 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 21 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 31 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 41 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 50 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 56 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час