Милорад Додик: Република Сръбска е с Израел и еврейския народ

Република Сръбска е с Израел и еврейския народ, заяви лидерът на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик по повод отбелязването на три години от нападението срещу Израел от палестинската войнствена организация Хамас, предаде Танюг.

"Спомняме си жертвите на терористичната атака на Хамас на 7 октомври 2023 г. и сме до Израел и еврейския народ. Република Сръбска и сръбският народ са до нашите приятели, в знак на солидарност и подкрепа за правото им да защитават своите граждани", написа Додик в публикация в социалната мрежа X.

Снощи Дворецът на републиката в Баня Лука беше осветен в памет на израелските жертви и в знак на солидарност с израелския народ по повод три години от терористичната атака на Хамас срещу Израел, съобщава Срна.