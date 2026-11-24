Фратрия победи Янтра Габрово с 2:0 в двубой от Втора лига. Домакините решиха срещата с две попадения през първото полувреме и създадоха още няколко възможности след почивката.

Първата греда за Фратрия дойде в 15-ата минута, когато Мирослав Маринов опита да изненада Христо Лалев с удар от остър ъгъл. В 29-ата минута Ибрям Ибрям центрира към далечната греда, където Кристиян Пешов се измъкна от опеката на Мартин Ганчев и откри с глава. Янтра можеше да отговори веднага, но ударът с глава на Иван Коконов премина встрани.

В 45-ата минута Пешов намери Мирослав Маринов по десния фланг. Крилото преодоля Тихомир Димитров, влезе в наказателното поле и подаде по земя към Георги Трифонов, който отблизо вкара за 2:0.

Янтра имаше възможност да намали в 57-ата минута, когато Милчо Ангелов стреля отблизо след рикошет в наказателното поле, но Станислав Танев спаси. Четири минути по-късно Росен Стефанов уцели напречната греда с глава след корнер, а в 73-ата минута центриране на Тимур Кораблин от ъглов удар се отби от десния стълб.

В добавеното време Владислав Вакула преодоля двама защитници и стреля от около точката за дузпа, но Лалев спаси и запази резултата 2:0.