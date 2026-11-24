Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров е придобил сръбско гражданство през юли 2025 г., но под променена фамилия – Мусаев, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1. Информацията се базира на разследване на Фондацията за борба с корупцията (ФБК), основана от покойния руски опозиционер Алексей Навални.

Според данните на разследващите 19-годишният Али Кадиров официално е сменил фамилията си на Мусаев през януари 2025 г. Шест месеца по-късно той получава сръбски паспорт по ускорена процедура заради „особени заслуги“ към Сърбия, без да става ясно в какво точно се изразяват те, отбелязва беларуската опозиционна медия „Некста“, цитирана от Ен1.

Указът за предоставяне на гражданство на Али Рамзанович Мусаев е парафиран от сръбския министър-председател Джуро Мацут на 10 юли 2025 г. и е обнародван в сръбския „Държавен вестник“. В официалния документ е вписано, че лицето е руски гражданин, роден в село Центорой в Руската федерация. Бащиното име и месторождението съвпадат напълно с биографичните данни на сина на Рамзан Кадиров – Центорой е старото наименование на чеченското село Ахмат-Юрт, което е родно място и семейна крепост на клана Кадирови.

Разкритията на ФБК сочат, че под новата си самоличност Али Кадиров е осъществил над 100 задгранични пътувания, основно до Дубай. Наличието на сръбски паспорт му осигурява ключово предимство – безвизово придвижване в държавите от Шенгенското пространство. Освен него и други членове на фамилията на чеченския лидер използват името Мусаев при полетите си с частния семеен самолет към дестинации като Дубай, Турция и Малдивите.

Това не е първият подобен случай в обкръжението на чеченския ръководител, припомня Ен1. През април 2026 г. неговият племенник Якуб Салманович Закриев също получава сръбско гражданство, но властите в Белград отменят решението само броени дни по-късно след преценка, че той представлява заплаха за националната сигурност.