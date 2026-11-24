Бившите министри на отбраната на България и Румъния Бойко Ноев и Йоан Мирча Пашку призоваха Европейския съюз да създаде специализирана военноморска мисия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в Черно море.

Пред БНР Ноев посочи, че подобна инициатива вече съществува в Червено море, където ЕС разположи военноморски сили за защита на търговските кораби от атаки с дронове.

"Преди две години поради дронови заплахи в Червено море и прилежащите акватории ЕС създаде специална мисия. Щабът ѝ е в Гърция. Това е бойна група кораби и други средства, които се грижат за сигурността на корабоплаването", обясни бившият военен министър.

Според него за създаването на подобна мисия в Черно море не е необходимо да бъдат изпращани военни кораби от други европейски държави. Българският и румънският флот разполагат с възможности за наблюдение и противодействие на заплахите, но се нуждаят от допълнителна подкрепа.

"Флотовете на България и Румъния са напълно достатъчни за контролиране и евентуално предотвратяване на заплаха от дронове. Но те трябва да имат подкрепа с допълнителни средства и наблюдение от въздуха", подчерта Ноев.

Той предупреди, че атаките срещу търговски кораби създават рискове не само за екипажите и морския транспорт, но и за околната среда. При по-сериозен инцидент е възможно да се стигне до разливи на токсични вещества.

Бившият министър обърна внимание, че сигурността в Черно море не е единствено национален проблем на България и Румъния, а засяга целия Европейски съюз.

"Пораженията не са просто в териториалните води на България и Румъния. Това са води на ЕС", заяви той.

По думите му Румъния има ясна позиция за необходимостта от засилване на мерките за сигурност, а България също трябва да предприеме по-активни действия за защита на морските си пространства.

"Ние сме длъжни да защитим нашето крайбрежие", категоричен беше Бойко Ноев.

Предложението за европейска военноморска мисия идва на фона на зачестилите атаки срещу търговски плавателни съдове в западната част на Черно море, които пораждат опасения за безопасността на корабоплаването и икономическите последици за региона.