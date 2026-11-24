Станислав Генчев заяви, че раздялата с Ботев Пловдив не го е изненадала. Часове след като клубът обяви, че двете страни се разделят по взаимно съгласие, 45-годишният специалист обясни пред БНТ, че е знаел какво е отношението на новото спортно-техническо ръководство към него.

“Знам тяхното мнение за мен. Така че тук не опираме до спортно-технически качества и резултати, а по-скоро до личен мотив”, каза Генчев. Той определи раздялата като приятелска и подчерта, че след смъртта на собственика Илиян Филипов е работил в добър синхрон с хората в клуба.

Вторият престой на Генчев начело на “канарчетата” продължи 182 дни. За този период Ботев записа девет победи, три равенства и пет загуби в 17 мача във всички турнири. Последният му двубой беше домакинското равенство 3:3 с ЦСКА, след което пловдивчани заемат пето място в Първа лига.

Според Генчев Ботев е спечелил най-много точки и е отбелязал най-много голове сред отборите в първенството в последните осем кръга. Той посочи и двете победи за Купата на България като знак за напредъка на състава. Треньорът похвали футболистите за отношението им към клуба въпреки несигурността около финансирането и липсата на премии.

Генчев определи смъртта на Илиян Филипов като най-тежкия момент от престоя си. Той припомни усилията на собственика да стабилизира Ботев и изрази надежда, че отборът ще изпълни мечтата му да се върне в европейските турнири още следващото лято.

“С тази идея започнахме през лятото и аз лично много ще се радвам през следващото лято отборът да бъде в Европа”, каза Генчев. Според него условията в Коматево, новият стадион и подкрепата на феновете дават основа клубът да продължи да се развива.

За собственото си бъдеще Генчев заяви, че е готов да започне работа и се надява скоро да получи предложение, което да удовлетворява и двете страни. В предстоящия мач срещу Черно море Ботев ще бъде воден от Лъчезар Балтанов.