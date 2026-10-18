Левски излъга Спартак Плевен, продължава за Купата

Левски подпечата билета си за осминафиналите на Купата на България след чиста победа с 2:0 над Спартак Плевен. Поради ремонт на съоръжението в Плевен, срещата от турнира се проведе на Градския стадион в Ловеч.

Успехът за столичния гранд обаче не дойде никак лесно, като двубоят до голяма степен повтори съдбата на вечния съперник ЦСКА, който по-рано същия ден изпита сериозни затруднения, но надделя със същия резултат срещу Несебър.

През първото полувреме „сините“ демонстрираха подценяване и бяха далеч от най-добрата си форма, което позволи на символичните домакини да създадат опасности. Малко преди почивката плевенчани бяха близо до гола, но изстрел на Виктор Иванов срещна напречната греда. В началото на втората част Спартак пропусна нов шанс, след като Костадин Велчев стреля неточно с глава.

Резултатът бе открит в 57-ата минута. Тогава Евертон Бала реализира отсъдената дузпа, отсъдена за нарушение на Пламен Спасов срещу Армстронг Око-Флекс. Крайното 2:0 бе оформено в 80-ата минута от Мазир Сула, който се възползва от грешка на противниковия вратар и сложи край на интригата в мача.