Арсен Венгер срещу Инфантино: Готвят неочаквана кандидатура за президент на ФИФА

Арсен Венгер може да се превърне в големия съперник на Джани Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА. Противници на настоящия ръководител на световната централа се опитват да убедят французина да издигне кандидатурата си, съобщава журналистът Мартин Цийглер от „The Times“.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 ноември, а изборният конгрес на ФИФА ще се проведе през март 2027 година в Мароко. За да бъде допуснат до надпреварата, всеки претендент трябва да получи подкрепата на поне пет национални федерации.

На 76 години Венгер вече е част от структурата на ФИФА. Той оглавява Центъра за глобално развитие на футбола, но досега не е давал индикации, че планира да се кандидатира срещу Инфантино.

Французинът запазва относително мълчание около скандалите в световната футболна централа. Венгер подчерта, че не е бил информиран за твърденията относно план на Инфантино за привличане на частни инвестиции в компания, която да управлява част от търговските интереси на турнирите на ФИФА.

Кандидатурата на Венгер би предизвикала огромен интерес заради неговия авторитет и дългогодишен опит във футбола. Той ръководи Арсенал в продължение на 22 години и изведе лондонския клуб до три шампионски титли на Англия, седем трофея от ФА Къп и седем триумфа в „Къмюнити Шийлд“.

Под негово ръководство „артилеристите“ достигнаха и до финалите в Шампионската лига и Купата на УЕФА. Преди периода си в Лондон Венгер работи в Нанси, Монако и японския Нагоя Грампус, като спечели титлата на Франция с монегаските.

Името на президента на КОНКАКАФ Виктор Монталяни също беше свързвано с евентуална кандидатура. Според „The Times“ обаче той не възнамерява да участва в изборите.

Инфантино оглавява ФИФА от февруари 2016 година, когато беше избран на извънредния конгрес след корупционния скандал, довел до края на управлението на Сеп Блатер. Впоследствие швейцарецът беше преизбран два пъти без конкурент.

Засега няма потвърждение, че Венгер е приел предложението да се кандидатира. Ако го направи и получи необходимата подкрепа, изборите през 2027 година могат да се превърнат в първата реална битка за властта във ФИФА от повече от десетилетие.