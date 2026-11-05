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Германската полиция разследва внезапната смърт на баварския вицепремиер Хуберт Айвангер

Германската полиция разследва внезапната смърт на баварския вицепремиер Хуберт Айвангер
AP/БТА

Тялото му бе намерено в хотелска стая в Берлин

Полицията в Германия разследва внезапната смърт на Хуберт Айвангер, вицепремиер на провинция Бавария и лидер на малка консервативна партия. Тялото му бе намерено снощи в хотелска стая в Берлин, предаде Ройтерс. 

"Целта на разследването е да се установи конкретната причина за смъртта и обстоятелствата около нея, както и да се изключи евентуална вина на трети лица", заявиха в изявление полицията и прокуратурата в Берлин, без да предоставят повечр подробности. 

"Внезапната смърт на Хуберт Айвангер е ужасна трагедия. Всички сме дълбоко шокирани", заяви баварският премиер Маркус Зьодер в изявление, публикувано на уебсайта на правителството на федералната провинция. 

55-годишният Айвангер, който беше и министър на икономиката на провинция Бавария и лидер на партията "Свободните избиратели", е бил в Берлин за откриването на партиен офис в германската столица, но пропуснал събитието, след като се почувствал зле, пише в. "Билд".

Партията "Свободните избиратели" е в коалиция с консервативния "Християнсоциален съюз" (ХСС) в провинция Бавария от 2018 г., припомня БТА.

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