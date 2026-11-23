Около 700 грама марихуана са открити и иззети от имот в местността „Лозята“ край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Наркотичното вещество е намерено днес при проверка на имота, ползван от 42-годишен мъж от София. Марихуаната е била съхранявана във фризер в найлонови пликове, предава БТА.

Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Два сака и чувал с марихуана бяха открити през март в избено помещение в жилищен блок в бургаския комплекс „Славейков“. През същия месец полицаи откриха около 15 кг марихуана в апартамент в жилищен комплекс „Меден рудник“. Наркотичното вещество е било съхранявано в пластмасови бидони.