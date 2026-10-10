Росен Йорданов за "Петрохан": Много други хора дължат отговори на обществото

Криминалният психолог Росен Йорданов, който участва в изготвянето на психологичната експертиза по случая "Петрохан - Околчица", заяви, че според него не само институциите, но и част от близките и хората, свързани със случая, дължат отговори на обществото.

"Много други хора дължат отговори за това как са се държали като родители, как са взимали решения, защо са взимали такива решения и как са се държали като граждани", каза Йорданов пред bTV.

По думите му екипът е работил шест месеца и половина върху огромен обем документи, аудио- и видеозаписи и научна литература. Той посочи, че най-голяма част от работата са поели той и колежката му Любка Христова.

Йорданов заяви още, че част от хората, свързани със случая, са останали враждебни и защитни и според него не са дали достатъчно обяснения за собственото си поведение и решения.

Той отхвърли и исканията за отвод на експертите.

"Никога няма да си направя отвод, защото няма причина за това", каза психологът и допълни, че не е имал лични отношения с хората, свързани със случая.

Йорданов коментира и комуникация между Ивайло Калушев и кмета на София Васил Терзиев. По думите му той разполага със снимка на съобщение, в което се обсъждат идеи, свързани с опазването на природен парк "Витоша", както и сума от около 300 000 лева. Той обаче уточни, че не може да посочи със сигурност кога е водена кореспонденцията и от кой телефон е извлечена.

Криминалният психолог заяви още, че около три-четири терабайта информация от телефони по случая все още не могат да бъдат отворени. По думите му част от данните вероятно са достъпни само през облачни услуги и за извличането им се търси съдействие от други служби и компании.

Йорданов твърди още, че някои от устройствата са били върнати към фабрични настройки преди фаталните събития, което допълнително е затруднило възстановяването на информацията.

Според него основните експертизи, необходими за изясняването на това какво се е случило, са готови. Една от тях не е била формално приключена заради необходимостта да бъде намерен последният проектил на мястото край Петрохан.

Въпреки приключването на работата на експертния екип, Йорданов признава, че редица въпроси около случая продължават да остават без отговор.