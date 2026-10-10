Христо Христев: Има индикации за договорки между властта на Радев и съдебното статукво

Има признаци за сближаване между управлението на Румен Радев и влиятелни представители на съдебната система. Това заяви доц. Христо Христев, преподавател по право в Софийския университет, пред bTV.

Той участва в предизборен дебат с бившия вътрешен министър Емануил Йорданов. Двамата представляват инициативните комитети, издигнали съответно Андрей Гюров и Илияна Йотова за президент.

"За съжаление, мисля, че има доста индикации, че по-скоро тече някакъв вид сговаряне между управлението на господин Радев и основни фактори в статуквото на съдебната система“, заяви Христев.

Като аргумент той посочи професионалното развитие на настоящия министър на правосъдието и връзката му с администрацията на Висшия съдебен съвет в периода, когато Сотир Цацаров е заемал ключови позиции. Христев припомни и публични твърдения на Татяна Дончева за влияние на Цацаров върху кадровите решения в правосъдното министерство.

Преподавателят уточни, че не може да потвърди подобни зависимости без конкретни доказателства, но според него предприетите досега законодателни промени не показват реален напредък в преодоляването на дългогодишните проблеми в съдебната система.

Емануил Йорданов също изрази мнение, че е рано да се говори за съществени промени. Според него реформата няма да даде очакваните резултати без нови изменения в Конституцията.

Бившият вътрешен министър обаче оцени положително закриването на специализираните съд и прокуратура, като заяви, че то е ограничило практики, при които задържането под стража се е използвало за цели, различни от предвидените в закона.

Двамата влязоха в спор и за помилването на осъдения за наркотрафик, известен като "Петричкия Пабло Ескобар“. Случаят отново привлече обществено внимание след публикуването на видеокадри от затвора, показващи участието на мъжа във физическа саморазправа.

Христев разкритикува начина, по който през мандата на Румен Радев и Илияна Йотова са упражнявани правомощията по помилване. Според него е била нарушена установена по-рано практика за публичност на критериите и мотивите при вземането на решения.

Той посочи като пример управлението на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, когато според него работата на комисията по помилванията е била по-прозрачна.

Емануил Йорданов защити Йотова и определи атаките срещу нея като политически мотивирани.

"Никой не е спечелил избори с компромати“, заяви той, като постави въпроса дали при конкретното помилване изобщо е нарушена законова разпоредба.

Христев отхвърли определението "компромат“ и подчерта, че според него проблемът не се ограничава до евентуално нарушение на закона, а засяга прозрачността на президентската институция и възможността обществото да разбере мотивите за подобни решения.

В разговора беше обсъдена и конституционната реформа, с която бяха ограничени правомощията на държавния глава при назначаването на служебни правителства.

Христев защити необходимостта от ограничения върху възможността президентът самостоятелно да определя състава на служебния кабинет. Според него това е важно за предотвратяване на прекомерна концентрация на власт.

Той заяви, че кандидатът за президент Андрей Гюров не възнамерява да настоява за разширяване на правомощията на държавния глава и ще се стреми към по-голяма прозрачност при вземането на решения.

Йорданов обаче определи промените, свързани с избора на служебен премиер, като сериозна грешка. Според него така наречената "домова книга“ ограничава избора до тесен кръг лица, които могат да бъдат свързани с управляващите.

Дебатът завърши с противоположни оценки за президентската институция и съдебната реформа. Христев настоя за по-голяма публичност и промяна на съществуващите практики, докато Йорданов защити Йотова и предупреди срещу използването на спорни случаи за политически цели в предизборната кампания.