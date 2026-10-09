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Българите в Северна Македония ще гласуват в седем града на президентските избори

Българите в Северна Македония ще гласуват в седем града на президентските избори
Снимка: БТА

Подадени са 265 заявления за гласуване, като най-много са в Прилеп и Струмица

Българските граждани в Република Северна Македония ще могат да упражнят правото си на глас на президентските избори в България на 25 октомври в общо седем населени места. Избирателни секции ще бъдат разкрити в посолството на България в Скопие, Генералното консулство в Битоля, както и в Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп.

Общо 265 български граждани са подали заявления за гласуване на територията на Северна Македония. Най-голям е броят им в Прилеп - 60, следван от Струмица с 55 заявления.

Данните показват увеличение спрямо някои от предходните избори. На извънредния парламентарен вот на 19 април заявленията са били 210, а през октомври 2024 г. - едва 26.

За изборите през юни 2024 г. заявления са подали 120 български граждани. През април 2022 г. те са били 163, а на изборите през октомври същата година - 181.

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