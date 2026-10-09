Петко Петков: Очакваме едва 35-36% активност на президентските избори

"Очакванията са за избирателна активност около 35-36% и това е притеснително." Това заяви изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл Болкан" Петко Петков в ефира на NOVA NEWS, коментирайки последното проучване на агенцията преди президентските избори.

Според данните двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с малко над 20 процентни пункта пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Сред заявилите намерение да гласуват Йотова и Вълчев получават 44,9%, а Гюров и Кандев - 24,8%.

Петков обаче подчерта, че основният въпрос пред социолозите в момента не е толкова разликата между първите две двойки, а колко хора реално ще отидат до урните.

"Едната причина е качеството, което ни предлагат кандидатите, другата е, че вотът ще бъде изцяло машинен и това също ще отдръпне някаква част от избирателите", коментира той.

По думите му допълнителен фактор е и фактът, че президентските избори този път се провеждат самостоятелно.

"За първи път имаме президентски избори, които са самостоятелни, защото последните бяха с местни избори, с референдум, с парламентарен вот. Логично е да имаме по-ниска избирателна активност сега", заяви Петков.

Той предупреди, че именно ниската активност може да направи резултатите по-трудни за прогнозиране.

"Колкото е по-малка избирателната активност, толкова по-бързо разликите могат да се стопят в една или друга посока или да се увеличат", каза изпълнителният директор на "Галъп".

Проучването показва още, че 52% от твърдо решилите да гласуват определят личността на кандидата като най-важния фактор при избора си. Около 16% поставят на първо място геополитическата му ориентация.

"Това показва, че българските избиратели виждат в президентската институция и функция на международните отношения. Затова са важни и дебатите", коментира Петков.

Той засегна и поведението на електоратите на ГЕРБ и ДПС, като според неговия анализ голяма част от тях може да не гласуват на първия тур. Петков посочи, че евентуалното им поведение при балотаж остава една от важните неизвестни.

Последното национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" е проведено сред 987 души в периода 26 септември - 6 октомври. Данните са моментна снимка на нагласите към периода на изследването, а не прогноза за окончателния резултат