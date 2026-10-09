Новини
Търси
Подкаст
Политика

Петко Петков: Очакваме едва 35-36% активност на президентските избори

Петко Петков: Очакваме едва 35-36% активност на президентските избори
Стопкадър / НОВА

Според изпълнителния директор на "Галъп Интернешънъл Болкан" ниската избирателна активност е по-голямата неизвестна от разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки

"Очакванията са за избирателна активност около 35-36% и това е притеснително." Това заяви изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл Болкан" Петко Петков в ефира на NOVA NEWS, коментирайки последното проучване на агенцията преди президентските избори.

Според данните двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с малко над 20 процентни пункта пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Сред заявилите намерение да гласуват Йотова и Вълчев получават 44,9%, а Гюров и Кандев - 24,8%.

Петков обаче подчерта, че основният въпрос пред социолозите в момента не е толкова разликата между първите две двойки, а колко хора реално ще отидат до урните.

"Едната причина е качеството, което ни предлагат кандидатите, другата е, че вотът ще бъде изцяло машинен и това също ще отдръпне някаква част от избирателите", коментира той.

По думите му допълнителен фактор е и фактът, че президентските избори този път се провеждат самостоятелно.

"За първи път имаме президентски избори, които са самостоятелни, защото последните бяха с местни избори, с референдум, с парламентарен вот. Логично е да имаме по-ниска избирателна активност сега", заяви Петков.

Той предупреди, че именно ниската активност може да направи резултатите по-трудни за прогнозиране.

"Колкото е по-малка избирателната активност, толкова по-бързо разликите могат да се стопят в една или друга посока или да се увеличат", каза изпълнителният директор на "Галъп".

Проучването показва още, че 52% от твърдо решилите да гласуват определят личността на кандидата като най-важния фактор при избора си. Около 16% поставят на първо място геополитическата му ориентация.

"Това показва, че българските избиратели виждат в президентската институция и функция на международните отношения. Затова са важни и дебатите", коментира Петков.

Той засегна и поведението на електоратите на ГЕРБ и ДПС, като според неговия анализ голяма част от тях може да не гласуват на първия тур. Петков посочи, че евентуалното им поведение при балотаж остава една от важните неизвестни.

Последното национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" е проведено сред 987 души в периода 26 септември - 6 октомври. Данните са моментна снимка на нагласите към периода на изследването, а не прогноза за окончателния резултат

Още по темата

Президентът Йотова: Разделението на КСНС беше само за това как да приключи войната в Украйна

Президентът Йотова: Разделението на КСНС беше само за това как да приключи войната в Украйна

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор

Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Румен Радев за дроновете в Черно море: Има логически предпоставки, но няма доказателства чии са

Румен Радев за дроновете в Черно море: Има логически предпоставки, но няма доказателства чии са

Николай Ненчев: Румъния и Полша се молят на САЩ да изпрати войски за тяхна издръжка

Николай Ненчев: Румъния и Полша се молят на САЩ да изпрати войски за тяхна издръжка

Хена Виркуне - зам.-председателят на ЕК, идва в София

Хена Виркуне - зам.-председателят на ЕК, идва в София

ПП събра подписи за извънредно заседание за публичност на президентските помилвания

ПП събра подписи за извънредно заседание за публичност на президентските помилвания

Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море

Димитър Стоянов: Все още не може да се каже руски или украински дрон е ударил корабите в Черно море

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа