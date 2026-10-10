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УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и тежки глоби

УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и тежки глоби
АП/БТА

Санкциите са за расистко и дискриминационно поведение, пиротехника, нахлуване на терена и неподходящи послания

Националният отбор на Сърбия ще изиграе следващия си домакински мач при закрити врати заради поведението на привържениците по време на срещите с Гърция и Нидерландия от Лигата на нациите.

УЕФА обяви санкциите в петък, като Сръбската футболна федерация е глобена с общо 50 000 евро за расистки и дискриминационни прояви на феновете.

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на европейската централа наложи още 22 500 евро глоба за послания, неподходящи за спортно събитие.

Сърбия ще трябва да плати допълнително 2000 евро за използване на пиротехника и 15 000 евро за нахлуване на терена.

Нови санкции бяха наложени и за поведението на сръбските привърженици при загубата с 1:2 от Нидерландия на 4 октомври.

Федерацията е глобена с още 20 000 евро и получи условна забрана за продажба на билети за един гостуващ мач. Изпитателният срок е две години. Наложена е и отделна глоба от 20 000 евро за неподходящо послание по време на срещата.

УЕФА санкционира и футболните федерации на Косово и Хърватия.

Косово е глобено с 15 000 евро за неподходящо послание и с още 20 000 евро за расистко и дискриминационно поведение на феновете при поражението с 1:3 от Австрия. Федерацията получи и условна забрана за продажба на билети за един гостуващ мач с изпитателен срок от две години.

Хърватската футболна федерация ще плати 20 000 евро за расистко и дискриминационно поведение на привържениците при загубата с 1:4 от Испания. Хърватия също получи условна забрана за продажба на билети за един двубой като гост.

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